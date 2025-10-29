Pablo Motos es rotundo con Mazón: "Me gustaría saber si al menos hoy han pasado vergüenza en el funeral"

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, que recientemente cumplió 3.000 programas emitidos, ha pronunciado un discurso de casi tres minutos sobre la terrible DANA en la que fallecieron 237 personas (229 en la provincia de Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía). Hoy hace un año de la tragedia y Motos ha mandado un mensaje de aliento a los afectados y no se ha olvidado de los actores políticos: ni del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Quiero hablar de la DANA, de cuando los muertos se convierten en número. Porque cuando pasa un año, los muertos se convierten en un número para los demás, pero no para ti. Si has perdido a un ser querido, para ti no, nadie se puede poner en tu piel, nadie puede entender qué forma tan profunda de dolor se ha quedado contigo, porque es un dolor que no desaparece con el tiempo, solamente aprendes a llevarlo de forma diferente", ha pronunciado Motos al principio.

"Algunos días se siente más ligero, otros te aplasta de nuevo, pero siempre está ahí viviendo a tu lado, de alguna forma has aprendido a construir una vida alrededor de los espacios vacíos, te sujetas como puedes, pero el dolor no se va, porque la DANA no solo se llevó las cosas que se ven, también se llevó muchas cosas invisibles", ha añadido.

Muy serio, ha rezado que "si has estado en la DANA, si formas parte de la DANA, si has tenido una víctima en la DANA, no solo tienes que seguir reconstruyendo las casas, los negocios y tu futuro, también tienes que seguir reconstruyéndote tú a ti mismo. Hay días que no sabes de dónde vas a sacar las fuerzas para seguir con todas las heridas que todavía no están curadas, además de soportar las preguntas que se van a quedar sin respuesta".

"¿Por qué sigue ahí Mazón?"

Esas preguntas a las que se ha referido Motos durante su discurso son un claro indicativo de lo que piensa él sobre las actuaciones políticas. "¿Por qué sigue ahí Mazón? ¿Por qué no declaró el estado de emergencia? ¿Por qué pedro Sánchez, viendo a la gente ahogarse, no declaró el estado de emergencia por encima del impresentable de Mazón?".

"No sé, me gustaría saber si al menos hoy en el funeral han pasado un poquito de vergüenza. Que no lo sé, porque para sentir vergüenza hay que tener honor. Hoy mucha gente se pregunta si hemos aprendido algo de la DANA. Pues sí, que si hay un problema grave, estamos abandonados a nuestra suerte", ha defendido a capa y espada.