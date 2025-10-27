Paco Lobatón deja un minuto sobre el franquismo digno de poner en los colegios tras la encuesta del CIS

El periodista Paco Lobatón, recordado por el mítico programa Quién sabe donde en los años 90 y Medalla de Andalucía y Orden del Mérito Policial, ha recordado en TVE lo que vivió él en los últimos años del franquismo, una época que está en el centro del debate después de que una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) haya reflejado que para un 21,3% de la población aquellos años fueron "buenos o muy buenos".

"Yo tengo algunos compañeros de los que fueron detenidos en el mismo tiempo en el que yo lo fui que fueron directamente torturados, apagándoles colillas en la planta de los pies, por ejemplo. En mi caso, a mí me golpearon muy fuertemente", ha recordado Lobatón en el programa de TVE Directo al Grano.

"Todo empieza, creo que es importante decirlo, en la Universidad, en el movimiento estudiantil, en el año 72. Es un año muy importante en la lucha por la democracia en España, en la lucha por las libertades. Para dar alguna referencia, es el año por ejemplo en el que detienen también a Comisiones Obreras, a toda la dirección. Yo era parte del movimiento estudiantil, era un chico que había llegado de provincias como se decía entonces", ha explicado el periodista.

Sus problemas, ha relatado, empezaron cuando fue elegido por sus compañeros como representante e intentó entrar en una asamblea estudiantil: "Me encañonaron con una pistola en la sien. Me intenté quitar de en medio a quien me estaba deteniendo y eso me acarreó un cargo de atentado a la fuerza pública".

"Vamos a liquidar a este"

Ha explicado que en la propia facultad había una comisaría, en la que recibió "los primeros golpes" y luego, mientras le trasladaban a otro lado, escuchó decir: "Vamos a liquidar a este aquí mismo'. Eso fue la parte verbal. Mientras, en el trayecto, él desplegó una porra metálica. Me fue golpeando en el pecho de forma sistemática”.

La presentadora, Marta Flich, le ha preguntado a Lobatón si en algún momento pensó que iba a morir. "Francamente, no", ha admitido él: "Yo me sentía fuerte y reuní fuerzas"

"Sobra le polémica"

Además, se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno de declarar la Real la Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad (DGS). Algo a lo que se opone frontalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Sobra la polémica, no debería haberla. Al contrario, debería haber un consenso jubiloso porque yo creo que lo que dignifica al actual edificio es que ahora pueda ser sede de una institución democrática", ha reflexionado Lobatón, para quien "cobra más fuerza ese valor si se recuerda lo que antes fue": "No es retroceder, engancharse al retrovisor y ver los tiempos más oscuros".