Para en un bar de carretera, pide un bocadillo de lomo y bacon y lo que le sirven impresiona

Si hay un dicho que es común a toda España a la hora de parar a comer durante los trayectos en coche por carretera es que en el bar o restaurante de carretera en el que hayan parados muchos camiones es en el que vas a quedar satisfecho y vas a comer bien y a un precio relativamente económico. Es una de las reglas no escritas de los viajes nacionales.

La última en comprobarlo ha sido la tuitera @LadyEsdeath, que ha parado en uno de estos establecimientos para pedir un bocadillo para llevar y el tamaño del que le han servido ha impresionado a los usuarios de X, la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter.

"Me había pedido un bocata en una parada de camioneros y ahora entiendo por qué debería haberme pedido medio", ha escrito la usuaria, que ha adjuntado una foto del mismo envuelto en papel albal en el que se aprecia su considerable tamaño.

Además, ella en respuestas a preguntas de otros tuiteros ha informado que le han cobrado nueve euros y que se lo ha pedido de lomo y bacon. Además, también ha confirmado que estaba bien cargado de ingredientes.

Una respuesta común

De todos los mensajes que ha recibido la protagonista de la historia, ha habido un mantra que se ha repetido una y otra vez, que es el de que con ese bocadillo se puede ahorrar la cena porque tiene para comer y para cenar.

"Madre mía, tienes bocata para comer, para cenar y para desayunar", le ha comentado una usuaria en una contestación, a lo que solo ha podido contestar con un "real".

"Creo que con un bocata de ese tamaño podría sobrevivir dos semanas", ha comentado otra usuaria, mientras que un tercero ha ironizado con un "así la cena ya no te la tienes que comprar porque con eso tienes para las dos". "Un buen submarino, pero hasta yo, que tengo un hambre que da calambre, tengo para dos veces con eso", ha escrito otro.