Parecía que todo estaba visto, pero no: ojo a lo que han pedido en este restaurante

Siempre es posible superar los límites de hacer cosas que en un primer momento parecen absurdas. Y ahora ha quedado demostrado de nuevo gracias a una imagen que ha compartido en su perfil de X la cuenta Soy Camarero, que se dedica a publicar todo tipo de curiosidades, detalles u ofertas de trabajo del mundo de la hostelería.

"Nada es imposible en la hostelería", ha escrito el creador de contenido, que tiene más de 160.000 seguidores, junto a una imagen de una cuenta en la que se puede ver el pedido que han dos clientes en el establecimiento.

El absurdo total es que uno de ellos ha pedido una hamburguesa vegana, pero a la que pide que se le añada bacon. Sin embargo y para contrarrestar, la otra persona ha pedido una hamburguesa americana... sin bacon.

Aunque no se sabe el motivo por el que han llevado a cabo esta particular elección, ha habido un usuario que ha puesto su ejemplo para contar que la persona que ha escogido la hamburguesa vegana con bacon ha podido ser por una preferencia en el sabor de este alimento.

"Recordemos que a veces las preferencias de origen son dietéticas, pueden perfectamente también ser una preferencia de sabor. Yo me cogido la hamburguesa 'vegetariana' hecha a base de setas y queso en Shake Shack porque está de muerte, no porque no coma carne", ha escrito un tuitero.