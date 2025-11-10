Pasea por el centro de Valencia con su madre y lo que se encuentra es de película de terror: "¡Con un machete!"
"¿Pero qué es esto?".
He visto una pelea con machetes en medio de Valencia. Yo no sé lo que está pasando, pero hoy me ha recogido mi madre de mi casa para ir a la suya.
Y nada, por al lado de Nuevo Centro, de eso que hay creo que son cuatro carriles o cinco carriles, vamos, la que da Cortes Valencianas, ¿vale?
Hemos parado en seco porque se nos ha cruzado un hombre joven así corriendo. Y nos giramos y había como un grupo de personas y uno luchando con un machete.
¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo?
Claro, yo al principio lo he visto y pensaba que eran los que hacían performance de los que están debajo del río, que hay gente que va disfrazada y hace sus performance con sus espadas y eso.
Pero vamos, ¡un machete! Y bueno, luego ya justo en dirección contraria, coches de Policía Nacional y todo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo?