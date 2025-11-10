Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pasea por el centro de Valencia con su madre y lo que se encuentra es de película de terror: "¡Con un machete!"
Pasea por el centro de Valencia con su madre y lo que se encuentra es de película de terror: "¡Con un machete!"

Alba Rodríguez Morales
Fragmento del vídeo de @paulasimarr

He visto una pelea con machetes en medio de Valencia. Yo no sé lo que está pasando, pero hoy me ha recogido mi madre de mi casa para ir a la suya. 

Y nada, por al lado de Nuevo Centro, de eso que hay creo que son cuatro carriles o cinco carriles, vamos, la que da Cortes Valencianas, ¿vale? 

Hemos parado en seco porque se nos ha cruzado un hombre joven así corriendo. Y nos giramos y había como un grupo de personas y uno luchando con un machete. 

¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo? 

Claro, yo al principio lo he visto y pensaba que eran los que hacían performance de los que están debajo del río, que hay gente que va disfrazada y hace sus performance con sus espadas y eso. 

Pero vamos, ¡un machete! Y bueno, luego ya justo en dirección contraria, coches de Policía Nacional y todo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo?

