Pedro Piqueras vaticina lo que pasará en España en los próximos meses
El periodista ha estado en 'Mañaneros' con Javier Ruiz.
Pedro Piqueras ha debutado este lunes como analista político de TVE en Mañaneros con Javier Ruiz. El mítico periodista y presentador de Informativos Telecinco en las últimas décadas ha comentado la actualidad de este inicio de curso que pasa, como no podía ser de otra forma, por la crispación entre los dos principales partidos de España.
Ruiz le ha preguntado si, en un futuro próximo, ve factible un pacto de Estado entre PP y PSOE. "Es muy difícil por muchas circunstancias", ha explicado el veterano periodista. Ha añadido que España vive un momento "muy especial de polarización política": "Es la clave por la que no se puede llegar a ningún pacto".
"Yo particularmente me definiría como pactista. Después de estudiadas las circunstancias, de estudiar los puntos del pacto, pero soy partidario de pactar y no de llegar a la confrontación. Ese es mi punto de vista particular", ha matizado.
Sobre el pacto propuesto por Pedro Sánchez ha señalado que no se puede pronunciar porque lo está escuchando al momento "y no podría definirme con respecto a los puntos que él propone".
Este lunes, Sánchez ha propuesto un pacto de Estado frente a la emergencia climática que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que ya avanzó hace unos días durante la ola de incendios que ha arrasado más de 340.000 hectáreas en toda España.
"Sí sabemos por adelantado que Feijóo ha dicho que no al pacto antes de conocerse", ha añadido Piqueras, que ha puesto de manifiesto la apuesta del presidente por la descarbonización y su apuesta por la energía limpia.
"El pacto debería ser posible. Es absurdo que no lleguemos a un pacto y más con lo que ha ocurrido ahora. Un detalle. He visto que se ha desempolvado la frase 'emergencia climática'", ha señalado Piqueras, que ha apostillado que se cambió por lo de "cambio climático que era más pausado y asumible".
Por último ha afirmado que "deberían pactar" pero que "las circunstancias no se dan" por lo que estos meses, todo apunta, seguirá habiendo confrontación política entre los dos principales partidos de España.