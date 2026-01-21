Pedro Ruiz cuenta cómo fue conocer a Manuel Carrasco en una cena y, un día después, le deja este mensaje muy a su estilo

El humorista y presentador de televisión Pedro Ruiz ha desvelado que el día anterior acudió a una cena con sus amigos y, entre ellos, estaba el cantautor español Manuel Carrasco, con cinco discos de platino en su estantería que alcanzó en 2024 gracias a Qué bonito es querer.

Ahora, un día después de haberle conocido, no ha podido evitar publicar un vídeo sobre el cantante de Huelva para dejar su opinión a través de uno de sus muchos artes y hobbies: la poesía.

"Ayer estuve cenando con unos amigos y entre ellos estaba Manuel Carrasco, el GRAN Manuel Carrasco, que ha puesto a la venta cuatro conciertos en La Cartuja para celebrar sus muchos éxitos", ha expresado al principio del vídeo (@pedroruizcespedes).

¿De qué hablaron?

Ruiz ha desvelado en el vídeo que le gustó "mucho" conocer a Manuel Carrasco y, además, en un momento determinado, hablaron de poesía. "Hablamos de poesía, que yo escribo siempre poemitas, como sabéis, y esta mañana desayunando he escrito en mis famosos blogs un poema que le he dedicado a él, así que mientras compráis entradas para sus conciertos os leo el resumen de lo que vi en su persona, que me encantó", ha confesado.

El resumen de lo que vio en Manuel Carrasco en un poema

El poema, cómo no, lo ha titulado Manuel Carrasco, y estos han sido los versos que ha escrito Pedro Ruiz:

"De pie sobre su infancia, le canta al aire limpio, desdeña la arrogancia, compone en su columpio. Las calles de su pueblo aún son su pentagrama , su sueño y sus asuntos, guitarra de su alma".

, su sueño y sus asuntos, guitarra de su alma". "Para él, las multitudes son siempre una persona, ensalza sus virtudes y no las de esa zona. Carrasco es trovador de todo lo callado, para él es un honor zafarse del mercado".

Tras leer el poema, ha concluido el vídeo reivindicando que el cantante es "un tipo grande, me encantó conocerle".

Lo último que se sabe de Manuel Carrasco

Tal y como recordaba Ruiz, Manuel carrasco ofrecerá cuatro conciertos temáticos, Salvaje desde la raíz, en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, y se repartirá en dos fines de semana.

Viento Salvaje: 13 de junio de 2026.

13 de junio de 2026. La Cruz Salvaje: 14 de junio de 2026.

14 de junio de 2026. Corazón Salvaje: 19 de junio de 2026.

19 de junio de 2026. Pueblo Salvaje: 20 de junio de 2026.

Lamentablemente, la tragedia ferroviaria de Adamuz, que ha dejado, hasta el momento, 41 fallecidos, ha tocado de cerca a Manuel Carrasco. Conocía a Pepi Sosa y Ana Martín, madre e hija que vivían en el municipio natal del cantante, Isla Cristina (Huelva).

"¡Qué pena más grande, Dios mío! Me acabo de enterar de que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo, Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente. Cuánto lo siento, amigo Carlos, cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuánto dolor se está llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía", ha escrito en sus redes sociales.