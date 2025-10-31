Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pedro Ruiz reflexiona con una frase final puntiaguda sobre la Comisión de Investigación del caso Koldo
Virales

Virales

Pedro Ruiz reflexiona con una frase final puntiaguda sobre la Comisión de Investigación del caso Koldo

Muy fiel a su estilo, como siempre.

Juan De Codina
Juan De Codina
Pedro Ruiz en un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok.@pedroruizcespedes

El presentador y cómico Pedro Ruiz, que recientemente publicó su decimosexto libro bajo el título ¡Paren el mundo, que me bajo!, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok reflexionando acerca de la Comisión de Investigación del caso Koldo en un Senado con la mayoría del Partido Popular.

El protagonista indudable fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que calificó la Comisión como "esto es un circo", además de los múltiples comentarios por sus gafas de leer de cerca. Ruiz ha dado su punto de vista y para nada ha terminado contento por cómo se desarrolló todo el acto. 

"Hoy os envío sonrientes ecos de lo ocurrido ayer en el Senado. Primero, no le llamen ustedes circo a una cosa que es una vergüenza, ya quisiera la política ser tan transparente como es el circo. Respeto", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas en apenas unas horas.

Muy fiel a su estilo, se ha hecho a sí mismo tres preguntas que se ha respondido, haciendo un poco referencia a Pedro Sánchez durante la comisión: "¿Vivimos en una democracia sana y estable? No me consta. ¿Están al frente de nuestras vidas los mejores de la sociedad? No me consta. ¿Están dando los que dirigen nuestras vidas el mejor de los ejemplos? No me consta".

"Lo único que nos consta a todos, y esto ya lo añado yo, es que cada día nos cuesta más caro vivir peor. Así que, como diría mi amigo Hermida: no hay más preguntas, señorías, y que Dios, si existe, nos coja confesados", ha rematado el cómico.

Decenas de comentarios

Tan pronto como ha publicado el vídeo, Pedro Rúiz ha recibido decenas de comentarios, la mayoría de ellos dándole la razón: "Un buen y acertado resumen". "Siempre tan educado e interesante", escribía la usuaria Ángeles. "¿Sirve para algo el Senado, entonces?", ha preguntado el usuario @zotesfray, visiblemente enfadado.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 