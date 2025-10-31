Pedro Ruiz reflexiona con una frase final puntiaguda sobre la Comisión de Investigación del caso Koldo

El presentador y cómico Pedro Ruiz, que recientemente publicó su decimosexto libro bajo el título ¡Paren el mundo, que me bajo!, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok reflexionando acerca de la Comisión de Investigación del caso Koldo en un Senado con la mayoría del Partido Popular.

El protagonista indudable fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que calificó la Comisión como "esto es un circo", además de los múltiples comentarios por sus gafas de leer de cerca. Ruiz ha dado su punto de vista y para nada ha terminado contento por cómo se desarrolló todo el acto.

"Hoy os envío sonrientes ecos de lo ocurrido ayer en el Senado. Primero, no le llamen ustedes circo a una cosa que es una vergüenza, ya quisiera la política ser tan transparente como es el circo. Respeto", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas en apenas unas horas.

Muy fiel a su estilo, se ha hecho a sí mismo tres preguntas que se ha respondido, haciendo un poco referencia a Pedro Sánchez durante la comisión: "¿Vivimos en una democracia sana y estable? No me consta. ¿Están al frente de nuestras vidas los mejores de la sociedad? No me consta. ¿Están dando los que dirigen nuestras vidas el mejor de los ejemplos? No me consta".

"Lo único que nos consta a todos, y esto ya lo añado yo, es que cada día nos cuesta más caro vivir peor. Así que, como diría mi amigo Hermida: no hay más preguntas, señorías, y que Dios, si existe, nos coja confesados", ha rematado el cómico.

Decenas de comentarios

Tan pronto como ha publicado el vídeo, Pedro Rúiz ha recibido decenas de comentarios, la mayoría de ellos dándole la razón: "Un buen y acertado resumen". "Siempre tan educado e interesante", escribía la usuaria Ángeles. "¿Sirve para algo el Senado, entonces?", ha preguntado el usuario @zotesfray, visiblemente enfadado.