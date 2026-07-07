Pedro Sánchez llega a Turquía y lo que ocurre a continuación hace que muchos se acuerden del juez Peinado

Pedro Sánchez llega al aeropuerto de Ankara antes de la 36.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Ankara, Turquía

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez acaba de aterrizar en la capital de Turquía, Ankara, donde se celebra estos días la cumbre de la OTAN. Y nada más llegar ha vivido un momento que le habrá hecho acordarse automáticamente del juez Juan Carlos Peinado.

A diferencia de otros viajes internacionales, a este Pedro Sánchez ha acudido sin su esposa, Begoña Gómez, que se ha tenido que quedar en España después de la decisión de la Justicia de no permitirle viajar a Turquía y sí a Londres.

Pero viendo las imágenes del recibimiento en Ankara, parece que allí no contaban con la ausencia de Begoña Gómez. En Turquía es habitual que se reciba a los líderes y mandatarios de otros países con ramos de flores.

Normalmente, uno es para el presidente o primer ministro, y otro para su pareja. En esta ocasión, miembros del equipo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan portaban dos ramos, pero solo había un destinatario al que entregárselo: Pedro Sánchez.

A todas luces, un fallo de protocolo que ha provocado una de las anécdotas de la jornada y que será la comidilla de muchos estos días, sobre todo las tras la avalancha de reacciones que ha dejado la decisión de dejar sin viaje a Turquía a la esposa del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez: a Ankara no, pero a Londres sí

Begoña Gómez no ha acompañado a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía porque un juez sustituto de Peinado le denegó la autorización para realizar ese viaje.

A finales de junio, Gómez solicitó autorización para desplazarse junto a la delegación española a la cumbre de la OTAN y, posteriormente, viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija. Sin embargo, el juez optó por una solución intermedia: autorizó el viaje al Reino Unido, pero rechazó el desplazamiento a Turquía.

En su resolución, el magistrado argumentó que el viaje a Londres respondía a un motivo familiar y que Reino Unido mantiene mecanismos de cooperación judicial que ofrecen garantías suficientes para asegurar el regreso de Gómez a España.

En cambio, sostuvo que Turquía no forma parte del espacio judicial de la Unión Europea y que, además, Begoña Gómez no tenía un papel oficial o una intervención activa en la cumbre, por lo que no veía razones para flexibilizar las medidas cautelares en ese caso.