La senadora paraguaya vuelve a arremeter contra Mbappé tras decirle al francés que "chupaba cocos": "No me subestimes, aquí metimos preso a Ronaldinho"

Nuevo lío en el capítulo protagonizado por el futbolista francés Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Todo empezó tras la victoria de Francia ante Paraguay en octavos de final del Mundial de 2026, en un partido muy físico y lleno de piques entre franceses y paraguayos.

La senadora expresó en un tuit sobre Mbappé: "Este que no aprendió ni a escribir": "En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés". Unas expresiones racistas que enfadaron, y mucho, al astro galo, que no dudó en emitir un comunicado de respuesta.

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", expresó Mbappé.

"No te metas con los paraguayos, metimos preso a Ronaldinho"

En la publicación, que acumuló millones de visitas en apenas unos minutos, añadió: "Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando pasar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país".

Remató advirtiendo que jamás permitirá que personas como ella "tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por el mundo". La senadora contestó con un comunicado en español y en francés y, más tarde, respondió a las preguntas de los medios de comunicación en su país.

Los usuarios de X no dan crédito ante sus palabras y amenazas a Mbappé: "Le diría que lea mi carta si sabe leer y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, que aquí ya metimos preso a Ronaldinho por corruptito. No me subestimes, Mbappé".

"Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género, violencia política contra la mujer, eso sí es grave. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso", ha sentenciado.

"Me retracté, fue un post racista"

"Me retracté. Sí es racista. Por eso borré el post. Fue un desatino, un patrón que detesto en realidad. Es lo aprendido por una persona de 62 años que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays y decir negro de mierd* era lo más usual. Vengo de esa generación. La divorciada era estigmatizada. Vengo de esa sociedad, ME ESTOY deconstruyendo. Capaz de convivir 60 años después. Tengan paciencia, estoy haciendo un esfuerzo", ha pedido a los medios de comunicación"

La Federación Francesa de Fútbol denunciará a la senadora

La Federación Francesa de Fúbtol (FFF) también emitió un comunicado contra los comentarios "racistas" de Celeste Amarilla: "¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Debe ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia con el fin de iniciar acciones judiciales".

"La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", concluye en el comunicado.