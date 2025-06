Peldanyos hace su porra de La Velada del año V: "Poca gente conozco más currante que Roro"

El 26 de julio tendrá lugar en el estadio de La Cartuja de Sevilla La Velada del Año V, organizada por Ibai Llanos. En El HuffPost hemos hablado con el creador de contenido Peldanyos y ha hecho un repaso por los participantes además de dar sus favoritos.

Y aquí va su porra:

Pereira vs. Rivaldios va con el streamer español Pereira.

Perxitaa vs. Gaspi va con Gaspi porque lo conoce más "por el contenido que he seguido de él y tiene un punto de psyco que extrapolado a un deporte de contacto puede ser heavy".

Roro vs. Abby va con Roro, con la que ha grabado ya contenido sobre boxeo. "Es colega. A tope con ella. Me da las mismas vibras que The Grefg, que es otro de mis favoritos. Poca gente conozco más currante e implicada que ella". "Es un robot. No puedes competir con el nivel de entrega que va a tener ella".

Grefg vs. Westcol, el main event de La Velada, va con el español porque además comparte la misma filosofía de vida que The Grefg y Roro: "Si te vas a preparar para algo dalo todo".

Alana vs. Ari Geli, con ésta última también ha grabado contenido y por lo tanto va con ella aunque señala que Alana tiene "un potencial abrumador" para el deporte: "Mis dieces a Ari Geli por pelearse con ella".

By Viruzz vs. Maza, también va con el español aunque señala que Mazza, argentino, tiene todo su respeto.