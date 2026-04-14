Pepe Viyuela pide intervenir el mercado de la vivienda: la ministra lo lee y responde así

Pepe Viyuela ha acudido a divertirse a La Revuelta, el programa de David Broncano en las noches de TVE. Allí ha dejado una reflexión sobre el problema de la vivienda en España que ha llegado incluso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

"Cada vez van a ser menos los que hereden [una casa] porque ahora mismo la gente joven es muy difícil que sea propietaria. Es una forma de decir que hay que tomar medidas, no seguir especulando tanto con la vivienda", ha señalado el actor, conocido por su papel de Chema en la serie Aída.

Viyuela, que además es licenciado en Filosofía y Bellas Artes, ha contado que tiene su casa pagada y unos ahorros de unos 400.000 euros. Aún así, sigue teniendo conciencia de clase.

"A lo mejor se me acusa de comunista repugnante, más de una vez me lo han dicho, nunca he pertenecido a ningún partido, pero yo creo que intervenir en el mercado de la vivienda es importante", ha señalado Viyuela ante Broncano.

Para el actor, ahora mismo la vivienda está en manos de "monstruos que creen que pueden hacer de su capa un sayo y lo que es un derecho constitucional se convierte en el privilegio de muy pocos". Y ha apostillado: "Sí, hay que intervenir y hay que hacer que el alquiler sea más barato y construir más vivienda social".

Estas palabras han llegado hasta la ministra de Vivienda, que ha dado la razón al actor: "Claro que no, Pepe. Lo que planteas no es comunista. Es sentido común y lo que dice el artículo 47 de nuestra Constitución. No se puede decir más claro: la vivienda es para vivir, no para especular".

La vivienda, un drama cada vez mayor

El drama de la vivienda en España es patente y cada vez mayor. La vivienda de segunda mano se ha disparado un 21% en el último año, alcanzando los 3.014 euros el metro cuadrado, según Fotocasa, un precio que no se veía desde hace 10 años.

En el mes de marzo, el alquiler ha subido a los 14,46 euros el metro cuadrado, el más alto que ha registrado el portal inmobiliario. Tal es el punto de drama que los precios de la vivienda en compra y en alquiler alcanzan máximos de forma simultánea.

Esto ha propiciado que la vivienda se cuele entre los principales problemas para los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Todo lo relacionado con el acceso a la vivienda se percibe ya como el principal problema que existe actualmente en España según un 42,8% de los encuestados por el Barómetro del mes de febrero.

La novedad que constata este último estudio es que ha pasado a ser, también, la primera preocupación cuando se pregunta "por el primer problema que personalmente le afecta más" con un 27,6% de las respuestas.