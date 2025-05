Persigue al jefe durante un año para obtener su sueldo y todo empeora al descubrir que otros ya han cobrado

Para el DJ David Alstrup, también conocido como DJ Bambi Mmilán, el salario suele darse por hecho cuando actúa por los locales nocturnos. Es un procedimiento lógico de cualquiera de sus compañeros -y el suyo propio-: si se trabaja, se cobra. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió cando empezó a desempeñar su oficio en el club nocturno gay Trixie.

Su salario no sólo empezó a retrasarse desde su inicio cuando se produjo su apertura en diciembre de 2023, sino que llegó a tal punto de que no se produjo. "Luego, básicamente, entro en una máquina donde envío recordatorios de pago y les doy un número de días en los cuales pueden pagarme", asegura este joven al medio TV2 Kosmopol. No obstante, esos recordatorios nunca dieron sus frutos.

No es la primera vez que trabajaba con el jefe que regentaba el local. Joakim Cederholm también había emprendido una aventura en el mundo de la noche cuando abrió el bar 6 Cph y, aunque según David era algo común que los pagos se retrasaran, estos terminaban produciéndose con el paso de los días. Era algo que asumía con naturalidad porque quería apoyar el proyecto queer.

Cuando empezó esta nueva travesía en Trixie, la metodología fue totalmente diferente. Cuatro meses después de la inauguración, todavía no había recibido el pago por su tiempo en el club. Después de un tiempo, cuando David Alstrup no tiene noticias de Joakim Cederholm, se da cuenta de que a los demás DJ les están pagando.

"Creo que es importante que tengamos algunos clubes que sean queer, donde podamos sentirnos seguros, pero luego aparece alguien que parece explotar a las personas LGBT+, eso me molesta", le comenta al medio de comunicación después de que algunas personas traten de aprovecharse de las buenas intenciones de los trabajadores para lucrarse a costa de su buena fe.