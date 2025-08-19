Pesa media sandía cortada en Alcampo y el precio desata la polémica

El usuario de TikTok @usern6zyw9t41q ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál es el precio de media sandía según lo que indica la báscula del supermercado Alcampo, una cifra diferente a la que pone en la etiqueta.

En concreto, en el vídeo se puede ver como media sandía ya preparada vale 2,11 euros, un precio que cambia cuando el usuario la pesa en la báscula, donde la misma sandía marca 1,47 euros.

Esto ha disparado la polémica entre los usuarios de la red social, quienes ya han hecho más de 4.400 comentarios en el vídeo, el cual ha alcanzado las 2,3 millones de visualizaciones y los 32.000 me gustas.

"En Alcampo lo que es fruta, verduras y bollería siempre me han parecido demasiado caro"; "La gente defendiendo que hacerle una raja y ponerle plástico sean 70 céntimos más… De verdad que nos merecemos que nos estafen", han comentado algunos usuarios, indignados.

"Como persona que trabaja en Alcampo te lo explico. Hay una persona contratada por horas para cortar fruta y que la gente la tenga a su disposición... Por lo tanto ese servicio hay que pagarlo", ha explicado un trabajador del supermercado.

"Es más cara porque esta preparada, te la han cortado, le han puesto film... Detrás de eso hay unas maquinarias que no se pagan solas, obvio que va a ser más cara que si la compras entera", ha defendido otro internauta.

Además, algunos usuarios han señalado que esto es algo que pasa con más productos, como con las bebidas frías por el consumo de electricidad o el jamón al corte en lugar de la pata entera.