Pide normalizar bajar a la calle así como va vestida: en Nueva York se hace mucho

La creadora de contenido Paula Laguno, que acumula solo en TikTok (@paulisls) más de medio millón de seguidores, ha arrasado después de enseñar el 'outfit' que lleva puesto para ir a comprar la comida al supermercado e, inmediatamente, muchos se han sentido identificados.

¿Has bajado alguna vez en pijama al supermercado que está localizado justo debajo de tu casa? No te preocupes, que Paula ha entrado de lleno en la lista de los que sí, pero ha dado un paso más.

"Hay que empezar a normalizar salir a la calle así, mirad, este mi 'outfit of today', me voy a comprar la comida y debajo de casa tengo un bar lleno de gente", ha expresado con gracia en el vídeo, que ha acumulado casi medio millón de visualizaciones y más de 70.000 'me gusta' en apenas 24 horas (y subiendo).

Tan normal, ha salido de casa con el pijama puesto y la bata cubriéndole. Ha entrado en el supermercado, saludando a la empleada de turno que se encontraba justo en ese momento en la caja y, sin vergüenza alguna, ha escogido una bandeja de sushi, ha pagado y ha vuelto a subir a casa.

"He tardado dos nanosegundos, si me tuviera que cambiar y todo...", ha rematado. En cuanto a reacciones, han sido casi 200 comentarios con opiniones de todo tipo, pero mucho se han sentido identificados: "Gracias por normalizarlo, mi madre me mira mal".

"Tengo el Mercadona al lado y voy en pijama a veces, jajaja", ha respondido la usuaria @Agq2024. Uno de los comentarios más destacados ha sido el recuerdo que ha hecho @usermilu6, por el mítico vídeo de la cantante Chenoa grabada por las cámaras de televisión con el chándal gris.