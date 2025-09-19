Pide una pizza de tamaño "normal" por 7 euros en Dublín y lo que le sirven le hace estallar a carcajadas

Viajar a otro país siempre va a traer sorpresas, para bien y para mal. Lo que le ha pasado precisamente al usuario de TikTok @elrocaaa en su visita a Dublín no ha sido algo malo, pero tampoco le ha hecho mucha gracia. Fue a una pizzería normal y corriente de la capital irlandesa y quiso pedir una pizza de tamaño "normal", acompañado de una Coca Cola de lata, pero definitivamente no era lo que imaginaba.

El coste total fueron 7 euros, algo que al principio le parecía demasiado barato para lo que está acostumbrado. Sin embargo, no esperó lo que le terminaron sirviendo, sin duda, y se nota mucho por las carcajadas. Fue de un tamaño que no corresponde con lo que suele ser un tamaño "normal" en España.

"¿Pero cómo son las pizzas en Dublín? Vaya timo", ha descrito en el vídeo publicado, que ha acumulado más de 50.0000 visualizaciones en apenas 24 horas, además de cientos de 'me gusta' que no paran de subir. "Pero bro, que es más grande la Coca Cola. Eso te cabe en una muela. Siempre escoges a tope de bien, Dani", le decían sus amigos mientras enseñaba que la pizza era muy pequeña.

"Eso te quita el hambre, está muy bien", ironizaba uno de los jóvenes presentes. "Es un tamaño normal, incluso grande, podríamos decir", comentaba otro, sin dejar de lado el tono irónico. De fondo se escucharon varias risas y, además, añadieron la imagen comparando el tamaño de la mano de uno de los presentes con la pizza, siendo, por mucho, superior la mano.

El usuario pudo haber vivido un choque cultural en el que los tamaños de las pizzas son diferentes tanto en España como en Irlanda, o pudo haber tenido la mala suerte de que fuera un caso concreto de aquel restaurante.