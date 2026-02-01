Llega la primera pizzería en Madrid sin empleados: los robots cocinan y está abierta las 24 horas

Cada vez resulta menos extraño sentarse en un restaurante y ver a pequeños robots recorrer la sala llevando platos hasta las mesas, integrados ya en la rutina de muchos locales como un atractivo más que como una rareza. La automatización se ha ido abriendo paso con naturalidad en la hostelería, pero ahora el sector da un salto adicional: ya no se trata solo de servir, sino de cocinar sin intervención humana.

Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, esta esta lógica ya es una realidad en Madrid con la llegada de la primera pizzería completamente robotizada y abierta las 24 horas. La cadena automatizada Pazzi abrirá un local en el número 14 de la calle Gaztambide y sus promotores lo presentan como la primera pizzería de Madrid en la que prácticamente no hay manos humanas detrás del mostrador.

El local, ubicado a pocos pasos del intercambiador de Moncloa, funcionará como punto de recogida y promete pizzas listas en cuestión de minutos, las 24 horas del día. Según se lee en la web de la empresa, el proceso está muy automatizado: el cliente pide en una pantalla táctil y, en menos de cinco minutos, la pizza sale horneada y empaquetada. Los robots se encargan de dosificar los ingredientes y cocinarla en un horno de piedra diseñado para integrarse en la cadena automatizada.

Thierry Graffagnino avala la idea

La propuesta recuerda a aquella máquina expendedora de pizzas que apareció hace unos años cerca de Moncloa, el conocido Pizzodromo, que ofrecía una solución rápida pero más utilitaria que gastronómica. Ahora, Pazzi recoge esa idea de “pizza inmediata” pero la lleva un paso más allá con brazos robóticos y una cocina acristalada pensada para la vista pública, donde todo el proceso se ejecuta de forma automatizada.

Este local no se presenta como una pizzería tradicional ni pretende disputar el terreno a las casas que trabajan con masa madre y horno de leña. Sus responsables explican que buscan ofrecer un producto rápido y barato de operar a estudiantes, trasnochadores y curiosos del fast food robotizado. No obstante, muchos consumidores valoran la experiencia y el tipo de cocción por encima de la velocidad, por lo que habrá que valorar su éxito a largo plazo.

Desde la compañía aseguran que la masa parte de una combinación de harinas pensada para reproducir siempre el mismo resultado, que la salsa viene firmada por Cirio, un referente de la industria italiana del tomate; y que los ingredientes se conservan mediante IQF, una tecnología de ultracongelación que mantiene sus propiedades. Gracias a esta combinación, se pueden hacer hasta 80 pizzas por hora, a cualquier hora del día y cualquier día de la semana.

La puesta en marcha de Pazzi en Madrid se presenta como un piloto para el modelo de franquicia en España. Para ganar credibilidad en el frente culinario, Pazzi cuenta con el aval de un nombre conocido: Thierry Graffagnino, tres veces campeón mundial de pizza, figura asociada a la marca como responsable de recetas y control de calidad. La pizzería abrirá este año y el público podrá comprobar de primera mano si la apuesta de robots logra una pizza que realmente merezca la pena comer.