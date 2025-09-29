Pide el postre en un restaurante de Barcelona y se lo traen, pero con sorpresa: hay una liada importante

El cliente de un restaurante de Barcelona ha mostrado su indignación por lo que le ha ocurrido este fin de semana cuando fue a comer al local junto a su familia.

Según subraya, muchos restaurantes tienen entre sus políticas que tienes dos horas para comer. Dicho eso, describe la escena: "Por supuesto no estaba pendiente de la hora, se hizo la hora y diez minutos más y vino una chica que no tuvo que ver con nosotros, no nos atendió en todo el rato que estuvimos allí y me dice: 'Señor, si quiere pedir postre tiene que hacerlo ya y terminarlo lo más rápido posible porque se tienen que ir del restaurante".

El comensal, el usuario de TikTok @soyrafaelgutierrez, dice que no le respondió y que luego llegó la camarera que les estaba atendiendo y le pidió los postres: "Cuando viene con el postre viene con la chica que me había hecho antes ese comentario y me dice: 'Como le dije antes, me tiene que pedir el postre a mí y además terminárselo rápido porque se tienen que ir ya'. Cuando me trae el postre me trae también la cuenta".

Ante la situación, el cliente se quejó de que "no era la forma" de decirle las cosas, ante lo que la trabajadora llamó al director de operaciones: "Más grosero que ella: 'Señor, pague la cuenta porque se tiene que ir".

"La comida exquisita, la chica que nos atendió espectacular, todo súper bien, de buena calidad, increíble", afirma el comensal, que lamenta que "solamente dos personas se cargaron el trabajo del equipo de ese restaurante en solo cinco minutos".

"Yo soy el dueño de ese negocio y lo lamento mucho pero ustedes no pueden trabajar aquí porque de cara al público lo primero que tienen que tener presente es el respeto a los demás y ponerte en los zapatos de los demás. Y fue una forma muy grosera y terrible, me sentí humillado en presencia de mi esposa y de mis hijos. Cuidado con eso porque se cargan lo bonito que ha podido ser un momento y un restaurante", reflexiona.

El cliente subraya que "no había nadie esperando afuera", por lo que "daba exactamente igual" que le hubiesen dado "10 o 15 minutos más".

Lo ocurrido ha provocado más de 800 comentarios de forma inmediata y muchos preguntan si la hora límite estaba marcada de antemano. El creador del vídeo ha respondido: "Estaba en la política, que debías dejar la mesa en dos horas".

"Lo siento. Si te han dicho dos horas, es dos horas", dice una persona. Y otra avisa: "Aunque tú no veas a nadie las mesas están reservadas y cuando tú te vas tienen que limpiar y montar la mesa. Las camareras luego tenemos que correr. Ahora lo sabes para la próxima vez".