Pide el postre en un restaurante de Barcelona y se lo traen, pero con sorpresa: hay una liada importante
"Solamente dos personas se cargaron el trabajo del equipo".

El cliente de un restaurante de Barcelona ha mostrado su indignación por lo que le ha ocurrido este fin de semana cuando fue a comer al local junto a su familia. 

Según subraya, muchos restaurantes tienen entre sus políticas que tienes dos horas para comer. Dicho eso, describe la escena: "Por supuesto no estaba pendiente de la hora, se hizo la hora y diez minutos más y vino una chica que no tuvo que ver con nosotros, no nos atendió en todo el rato que estuvimos allí y me dice: 'Señor, si quiere pedir postre tiene que hacerlo ya y terminarlo lo más rápido posible porque se tienen que ir del restaurante".

El comensal, el usuario de TikTok @soyrafaelgutierrez, dice que no le respondió y que luego llegó la camarera que les estaba atendiendo y le pidió los postres: "Cuando viene con el postre viene con la chica que me había hecho antes ese comentario y me dice: 'Como le dije antes, me tiene que pedir el postre a mí y además terminárselo rápido porque se tienen que ir ya'. Cuando me trae el postre me trae también la cuenta".

Ante la situación, el cliente se quejó de que "no era la forma" de decirle las cosas, ante lo que la trabajadora llamó al director de operaciones: "Más grosero que ella: 'Señor, pague la cuenta porque se tiene que ir".

"La comida exquisita, la chica que nos atendió espectacular, todo súper bien, de buena calidad, increíble", afirma el comensal, que lamenta que "solamente dos personas se cargaron el trabajo del equipo de ese restaurante en solo cinco minutos".

"Yo soy el dueño de ese negocio y lo lamento mucho pero ustedes no pueden trabajar aquí porque de cara al público lo primero que tienen que tener presente es el respeto a los demás y ponerte en los zapatos de los demás. Y fue una forma muy grosera y terrible, me sentí humillado en presencia de mi esposa y de mis hijos. Cuidado con eso porque se cargan lo bonito que ha podido ser un momento y un restaurante", reflexiona. 

El cliente subraya que "no había nadie esperando afuera", por lo que "daba exactamente igual" que le hubiesen dado "10 o 15 minutos más". 

Lo ocurrido ha provocado más de 800 comentarios de forma inmediata y muchos preguntan si la hora límite estaba marcada de antemano. El creador del vídeo ha respondido: "Estaba en la política, que debías dejar la mesa en dos horas".

"Lo siento. Si te han dicho dos horas, es dos horas", dice una persona. Y otra avisa: "Aunque tú no veas a nadie las mesas están reservadas y cuando tú te vas tienen que limpiar y montar la mesa. Las camareras luego tenemos que correr. Ahora lo sabes para la próxima vez".

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 