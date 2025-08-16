Piden en un bar un plato de entremeses y lo que les sirven hace que lo devuelvan al momento
"Encima costaba casi 10 euros".
Cuando no son las condiciones abusivas, son las reseñas que dejan los clientes o, incluso, lo que se llega a escuchar en los bares y restaurantes. La hostelería deja momentos para todos los gustos. En esta ocasión ha llamado la atención lo que han llegado a servir en un local.
La cuenta de X @XxRukenshinxX ha contado en la red social que se encontraba en un bar cuando pidieron un plato de entremeses, y la captura de lo que les han servido se ha llevado 1.000 me gusta y decenas de comentarios. Y no, no ha gustado nada.
"Ayer pedimos en un bar un plato de entremeses y nos pusieron lo que se ve en la foto. Es la primera vez que lloro de la risa por un plato", escribió en la red social junto a la imagen del plato, en el que se muestra un triste plato de embutido, una loncha de queso y, para remartar, una sola aceituna.
Tras esto, agregó: "Cómo es lógico, dijimos que se lo llevarán y no lo cobraran, porque encima costaba casi 10 euros".
Muchos han reaccionado en la red social con comentarios en los que ha llamado la atención, sobre todo, esa aceituna solitaria: