Piden en un bar un plato de entremeses y lo que les sirven hace que lo devuelvan al momento

Cuando no son las condiciones abusivas, son las reseñas que dejan los clientes o, incluso, lo que se llega a escuchar en los bares y restaurantes. La hostelería deja momentos para todos los gustos. En esta ocasión ha llamado la atención lo que han llegado a servir en un local.

La cuenta de X @XxRukenshinxX ha contado en la red social que se encontraba en un bar cuando pidieron un plato de entremeses, y la captura de lo que les han servido se ha llevado 1.000 me gusta y decenas de comentarios. Y no, no ha gustado nada.

"Ayer pedimos en un bar un plato de entremeses y nos pusieron lo que se ve en la foto. Es la primera vez que lloro de la risa por un plato", escribió en la red social junto a la imagen del plato, en el que se muestra un triste plato de embutido, una loncha de queso y, para remartar, una sola aceituna.

Tras esto, agregó: "Cómo es lógico, dijimos que se lo llevarán y no lo cobraran, porque encima costaba casi 10 euros".

Muchos han reaccionado en la red social con comentarios en los que ha llamado la atención, sobre todo, esa aceituna solitaria: