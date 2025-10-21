Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pierde un segundo de vista su carro en Mercadona y lo que se encuentra al volver es para plantearse hacia dónde vamos
"¿Estas cosas solo nos pasan a nosotros?".

Rodrigo Carretero
Una mujer, cogiendo un carrito de Mercadona en un supermercado de Madrid.Getty Images

Los supermercados son uno de esos lugares, como los bares, donde sale lo peor y lo mejor del ser humano, donde alguien que quiera hacer un estudio de comportamiento humano tiene material para dar y tomar. Para bien y para mal.

Ejemplo de lo último lo ha dado la usuaria de TikTok @merche_mallorca, que está provocando una multitud de reacciones después de compartir lo que le ha ocurrido cuando estaba haciendo su compra en un supermercado de Mercadona.

"Iba a comprar con mi nuera, llevaba mis bolsitas. Llego, cojo un carro pequeño y cuelgo las bolsas en la perchita esta que tienen. Y me dirijo tan normal a hacer la compra, vamos metiendo productos en el carro y una de esas dejamos el carrito en un ladito del pasillo y mi nuera se va a coger algo y yo también", explica.

"Dejamos el carrito segundos, segundos porque son segundos, solo. Cuando volvemos al carro, mi nuera me dice: '¿Y las bolsas?'. ¿Cómo que y las bolsas? ¿Dónde están las bolsas? Claro, las bolsas si se te caen tú vas andando las pisas, te tropiezas, y más que íbamos una al lado de la otra", subraya.

"Una de las dos se hubiera dado cuenta si se caen las bolsas al suelo. Y no es que haya alguien confundido nuestro carro y se haya llevado nuestro carrito con las bolsas, que puede pasar, porque todos los carros son iguales, todas las bolsas son iguales. Pero no. Nos han robado en nuestra cara tres bolsas chuchurrías colgadas de la percha. Que nos han quitado las bolsas. Que nos han dejado sin bolsas. ¿Estas cosas solo nos pasan a nosotros?", pregunta.

En las respuestas, multitud de personas dejan claro que no es algo raro ni poco habitual.  "A mi madre le robaron la mochila de la misma manera, y pedimos que por favor ver las cámaras y nos las dejaron ver y se ve cómo se la llevan", dice una persona.

"Mi padre se dejó ayer el bastón apoyado en la caja y cuando termino para irse el bastón no estaba", relata otra. "No solo te pasa a ti, a mi marido y a mí nos pasó en Carrefour, y llevábamos las bolsas en el asiento que tienen los carros para sentar a los niños pequeños", añade otra.

