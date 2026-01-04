Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pillan a un cliente robando en un bar, se lo dicen y encima se llevan esta reseña en Google: "Aún vacilando"
EN DIRECTO
Maduro llega al Centro de Detención Metropolitana escoltado por la DEA
Virales
Virales

Pillan a un cliente robando en un bar, se lo dicen y encima se llevan esta reseña en Google: "Aún vacilando"

Una historia rocambolesca. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
La dueña de un local cuenta que le han robado
La dueña de un local cuenta que le han robado@elxefencocina

Los dueños de Gamberro, un llamativo bar cuya decoración está plagada de patos de goma de todo tipo, ha denunciado el robo de uno de ellos y la reacción que tuvo el cliente cuando se lo dijeron. 

"Nos han robado cosas. La gente se piensa que los tienes un poco encima y dicen bueno me llevo este pato que esta tía no sabe ni los que tiene y no se va a dar cuenta", ha empezado contando la hostelera. 

Evidentemente, sí sabe cuántos y qué tipo de patos tiene y dónde están y si alguien roba lo pueden ver por el circuito de seguridad: "Miras las cámaras y te encuentras al pibe metiéndose el pato en el bolsillo". 

"A él sí que lo llamamos y dijo que no, no contento encima con eso, después del pollo que montamos ahí que parecíamos verduleros en la puerta, subió una crítica a Google aún vacilando con una foto del patito en una fiambrera diciendo aquí está más feliz y en el restaurante estaba triste", ha explicado. 

Un vacile en la reseña

"Soy Javier, un chico un poco gamberro que cenó ayer. Tengo el pato. Está muy bien cuidado con su piscina. Antes estaba triste en su estantería, le ha cambiado la vida. Un besico", ha escrito este cliente en una reseña en Google. 

Por lo menos le ha dado cinco estrellas en todos los rangos posibles: tanto en ambiente, como en servicio como en comida. Esto ha dejado numerosos comentarios de todo tipo, casi todos dando la razón al restaurante. 

"Al menos la reseña fue de 5 estrellas que hay quien aun habiendo hecho mal el te pone 1 estrellas", "a nosotros nos robaron unas macetitas y la grabamos y la tía lo seguía negando", "Trabajando en la hostería nos llegaron a robar la escobilla del baño. No me sorprende..." y "Este restaurante es el único que me hizo recordar la infancia solo con uno de sus platos. Es absolutamente increíble", dicen en TikTok. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 