Pillan a un cliente robando en un bar, se lo dicen y encima se llevan esta reseña en Google: "Aún vacilando"

Los dueños de Gamberro, un llamativo bar cuya decoración está plagada de patos de goma de todo tipo, ha denunciado el robo de uno de ellos y la reacción que tuvo el cliente cuando se lo dijeron.

"Nos han robado cosas. La gente se piensa que los tienes un poco encima y dicen bueno me llevo este pato que esta tía no sabe ni los que tiene y no se va a dar cuenta", ha empezado contando la hostelera.

Evidentemente, sí sabe cuántos y qué tipo de patos tiene y dónde están y si alguien roba lo pueden ver por el circuito de seguridad: "Miras las cámaras y te encuentras al pibe metiéndose el pato en el bolsillo".

"A él sí que lo llamamos y dijo que no, no contento encima con eso, después del pollo que montamos ahí que parecíamos verduleros en la puerta, subió una crítica a Google aún vacilando con una foto del patito en una fiambrera diciendo aquí está más feliz y en el restaurante estaba triste", ha explicado.

Un vacile en la reseña

"Soy Javier, un chico un poco gamberro que cenó ayer. Tengo el pato. Está muy bien cuidado con su piscina. Antes estaba triste en su estantería, le ha cambiado la vida. Un besico", ha escrito este cliente en una reseña en Google.

Por lo menos le ha dado cinco estrellas en todos los rangos posibles: tanto en ambiente, como en servicio como en comida. Esto ha dejado numerosos comentarios de todo tipo, casi todos dando la razón al restaurante.

"Al menos la reseña fue de 5 estrellas que hay quien aun habiendo hecho mal el te pone 1 estrellas", "a nosotros nos robaron unas macetitas y la grabamos y la tía lo seguía negando", "Trabajando en la hostería nos llegaron a robar la escobilla del baño. No me sorprende..." y "Este restaurante es el único que me hizo recordar la infancia solo con uno de sus platos. Es absolutamente increíble", dicen en TikTok.