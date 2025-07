Pide un pincho en un bar de Asturias, le cobran 1,50€ y lo que le ponen es para verlo mil veces

Asturias es un referente para todos los amantes de la gastronomía: cantidad, calidad y buenos precios hacen de esa comunidad autónoma un templo de la comida.

Por eso, en TikTok es ya habitual que los usuarios compartan su sorpresa por el tamaño de los bocatas o de los pinchos que les sirven en restaurantes o bares de la zona por precios muy ajustados.

La última en hacerlo ha sido la usuaria @lamaletadecarla, que ha enseñado lo que le sirvieron en un bar de Asturias al pedir un pincho.

"Si hay algo que me sigue sorprendiendo en Asturias es el tema de los precios. Acabamos de llegar a Asturias, teníamos hambre y Adrián ha ido a buscar unos pinchos a un bar", explica.

"Mirad cómo son y os digo lo que cuestan. ¿Cuánto costaría este pincho de aquí, pon tu mano para referente, en Barcelona, en Cataluña? Aquí cuesta 1,50 euros", dice mientras muestra prácticamente un bocadillo con un contundente pedazo de tortilla.

En los comentarios se ha desatado un debate sobre si eso es o no lo habitual en Asturias. Por ejemplo, un usuario señala: "No sé en qué pueblo remoto de Asturias estarás, pero en Gijón u Oviedo ya te digo yo que no".

Una opinión a la que otra persona ha respondido: "En Gijón los pinchos tienen ese precio y son así en muchos sitios". Otro: "Yo no vivo en ningún pueblo y cuestan 1.50 o 1.30 incluso jajajajaaj". Y uno más: "En todos, solo tienes que salir de la calle principal y pista".