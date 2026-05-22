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Las dos palabras con las que Enric Auquer resume el problema de la vivienda en España: no hace falta decir más
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Las dos palabras con las que Enric Auquer resume el problema de la vivienda en España: no hace falta decir más

¿Quién puede comprarse un piso?", se pregunta el catalán. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 28: Enric Auquer attends the red carpet at the 40th Goya Cinema Awards 2026 at Barcelona International Convention Centre on February 28, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)
Enric Auquer, en una imagen de archivo.Pablo Cuadra

El actor Enric Auquer, conocido por protagonizar El maestro que prometió el mar, ha dejado una interesante reflexión sobre la situación de la vivienda en España. Un problema que va a más, y para el que no parece haber solución. 

En una entrevista concedida a Europa Press, el intérprete catalán ha sacado su lado más reivindicativo, como ya hiciera con su discurso antifascista al recoger el Premio Goya en 2020. "Es puro feudalismo", ha dicho sobre todo lo que rodea al mercado inmobiliario.

"Los pobres cada vez más pobres y los ricos con más pisos cada vez. ¿Estamos locos?", ha afirmado Enric Auquer sobre el funcionamiento del mercado de la vivienda. Para el actor, este que necesita "una gestión pública de los pisos vacíos".

"El Estado debe hacerse cargo de unas leyes que protejan al inquilino y no la especulación. ¿Que te puedan echar porque el inquilino le quiera dar el piso a su hijo? Vale. No estamos diciendo que la propiedad privada se vaya a la mierda, pero se tiene que proteger al inquilino", ha señalado Auquer.

"¿Quién puede comprarse un piso?"

Al hilo de esto, Enric Auquer ha apuntado a la imposibilidad de acceder a una vivienda para todo tipo de familias: "¿Quién puede comprarse un piso? Se puede comprar un piso el que ya tiene dos pisos o tres y vive del sueldo de la gente que trabaja".

El actor catalán ha puesto el foco en la ciudad en la que reside. "En Barcelona cada vez estamos más así. Estamos parando desahucios, luchando contra fondos que tienen muchos pisos vacíos", ha afirmado Enric Auquer.

Para él, la solución no está en "construir más viviendas", sino en "obligar a vender a toda esta gente que tiene pisos vacíos". Esto enlaza con el estreno de la serie Ravalear (HBO MAX), protagonizada por el actor y que pone el foco en este problema, y cuya temática gira alrededor de los fondos de inversión. 

Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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