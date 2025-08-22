Pocas veces se ha visto un plato como el que le han servido a Dabiz Muñoz: "No he tenido más remedio"

El chef Dabiz Muñoz ha compartido en sus redes sociales el plato que le han servido en Noma, un restaurante que comenzó en Copenhague, de cocina de alta gama, provocando miles de reacciones al ser un producto nunca antes visto.

Hasta el propio Muñoz estaba sorprendido, motivo por el que al final ha publicado el vídeo en su perfil oficial de Instagram (@dabizdiverxo): "Me acaban de poner este plato, no he tenido más remedio que comérmelas y estaban buenísimas. ¿Vosotros que habríais hecho?".

El restaurante ha sido galardonado hasta cinco veces como el mejor del mundo, que cerró en Copenhague para abrir en Los Ángeles. Cuenta con tres estrellas Michelín y es el pionero en enseñar al mundo a comer hormigas fermentadas.

Las reacciones al plato de comida, que tenía hormigas vivas y se puede ver claramente en el vídeo cómo corren por el plato, han sido unánimes, sobre todo respondiendo a la pregunta del propio chef: "Quien tenga miedo a morir que no nazca".

"Eso es arroz con cosas", ha ironizado el usuario @raycosantos en los comentarios de Instagram. En apenas una hora Muñoz ha acumulado cientos de miles de visitas y más de 3.000 'me gusta' (y subiendo).

"En casa tengo un montón", ha replicado otro con sarcasmo. La mayoría de usuarios han rechazado el plato al no atreverse a comer hormigas. "Yo quitaría el pimiento, y lo demás para adelante", ha respondido otro.