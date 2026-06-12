Pochettino habla sobre la comentada respuesta que le dio a Donald Trump

El seleccionador estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino, ha hablado con en el diario El País en una entrevista publicada este jueves, a las puertas del debut de Estados Unidos en el Mundial que organiza el país norteamericano junto a México y Canadá.

Nada más comenzar, el que fuera entrenador de clubes como el Chelsea, el PSG o el Tottenham Hotspur ha sido preguntado por el momento que protagonizó junto al presidente del país, Donald Trump. Según reveló en el podcast High Performance, el mandatario estadounidense quiso saber si podían ganar el Mundial. "¡Claro señor presidente!", le contestó él. Sobre ese episodio, Pochettino ha sido preguntado por si de verdad lo cree posible.

"Respondí así, primero porque lo creo. Segundo porque cuando el primer representante de un país te hace esa pregunta… Si yo fuera el presidente y el entrenador no me responde que sí con vehemencia, yo lo echaría. ¿Qué haces con un entrenador que duda de sus posibilidades?", ha respondido.

Pochettino, además, ha añadido que siempre ha ido con una mentalidad positiva a un país en el que el fútbol o soccer está por detrás en cuanto a cultura que otros deportes como el fútbol americano o el baloncesto.

"Desde el día uno, cuando aceptamos este desafío, dijimos: todo lo que sea presión transformémoslo en fuente de energía. Exteriormente no existe esa presión porque nadie da candidato a Estados Unidos. Pero nosotros cuando aceptamos dijimos: '¿Por qué no?'", ha sentenciado.

Además, el seleccionador estadounidense ha querido recordar otros Mundiales pasados para ser optimista: "Si analizas otros Mundiales ves casos como el de Marruecos en 2022, o Corea en 2002, que llegaron a semifinales".

De momento, Estados Unidos hará su debut este sábado contra Paraguay a las 3 de la madrugada, hora española. Después jugará contra Australia el próximo viernes (21.00 horas) y cerrará el grupo D contra Turquía el 26 de junio (04:00)