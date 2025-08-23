'Político' hace este inequívoco análisis de lo que ha pasado en España durante los graves incendios

Foto del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 17 de agosto.

Uno de los medios europeos más influyentes, Político, ha publicado un extenso artículo en el que han analizado la difícil situación que se ha vivido en el sur de Europa en las últimas semanas con los graves incendios que, en países como España, han arrasado más de 358.000 hectáreas y han provocado la muerte de al menos cuatro personas.

"Los incendios forestales se pueden prevenir. Entonces, ¿por qué sigue ardiendo la Península Ibérica?", se han preguntado en el titular, antes de entrar en detalle sobre las medidas que se han aplicado en países como España.

"Las dramáticas imágenes de los incendios forestales que arrasan España y Portugal año tras año se han convertido en un elemento fijo de los veranos cada vez más sofocantes de Europa, un símbolo de la devastación causada por el cambio climático", ha razonado el citado medio.

Desde Político han asegurado que la temporada de incendios de este año "ya es la peor registrada". "En toda la Unión Europea, los incendios han consumido más de un millón de hectáreas en lo que va de año, una superficie mayor que la de Chipre", ha añadido.

"Los políticos de ambos lados de la frontera se empeñan en eludir la responsabilidad y se esfuerzan por culpar de los incendios a factores incontrolables como el cambio climático y los incendios provocados, o a decisiones pasadas de sus rivales políticos", ha señalado.

Es, precisamente, el debate político en España lo que ha llamado la atención al medio europeo. "Sin embargo, los debates políticos sobre la gestión de incendios tienden a centrarse en combatir las llamas cuando el terreno ya está ardiendo", ha razonado.

"En España, por ejemplo, las regiones de mayoría conservadora y el gobierno central de izquierdas se pasaron la semana pasada atribuyéndose responsabilidades sobre los recursos para combatir los incendios", han expuesto desde Político.

En su análisis, defienden que los gobiernos suelen invertir con mayor facilidad "en equipo contra incendios que en prevención". "El presupuesto español para la lucha contra incendios duplica el gasto en prevención, a pesar de que prevenir los incendios es mucho más económico que combatirlos", han detallado.