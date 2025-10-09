Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pone un anuncio para dar clases particulares de matemáticas y lo que se encuentra es para pensar bien hacia dónde vamos
"Me he quedado patidifusa".

Una persona, hablando por teléfono.Getty Images

La experiencia que ha tenido una profesora particular tras poner un anuncio en el que ofrecía sus servicios le ha generado un gran impacto que ha compartido en sus redes sociales.

"Ayer hice un anuncio en Wallapop y en Milanuncios para dar clases particulares online, que soy físico-matemática y profesora particular desde hace un montón de años. Total, que como quiero nuevos estudiantes, pues me he anunciado para dar clases particulares y me llama un número de teléfono. Por cierto, sin número oculto", relata en TikTok la usuaria @aliciamartinezct.

"Me coge un señor y me dice: '¿Eres universitaria?'. Digo pues será una persona que quiere clases particulares. Y digo: 'No, no, yo no soy universitaria, yo soy meteoróloga, estoy trabajando ahora mismo, pero me he sacado mi carrera de física y matemáticas'. Me dice: 'Pero entonces, ¿qué edad tienes?'. Digo: 'Pues 26, ¿por qué?'. Dice: 'No, bueno, porque soy empresario, te quería proponer", cuenta.

La usuaria admite que en ese momento pensó que se trataba de un señor que tiene una academia y le quería proponer que diera clases en su academia: "Y le digo: '¿Te interesan clases para la ESO o para la universidad?'. Y me suelta: '¿Te gusta la moda? Es que estoy buscando a una mujer de entre 25 y 30 años para hablar con ella de lunes a viernes una hora al día por 400 euros al mes".

"Me he quedado patidifusa. No sabía qué responder. Digo: '¿Me podrías mandar esta información por escrito que yo la procese?'. Dice: 'Bueno, podría, pero podemos hacer una prueba de diez minutos ahora mismo. Habla de moda'. Digo: 'Señor, creo que usted no busca a alguien para hablar de moda de lunes a viernes una hora al día'. Le dije: 'Mira, creo que no soy la chica que buscas. Gracias, pero no me interesa", relata.

"He mirado el WhatsApp y tiene de foto de perfil unas aplicaciones, Booking, WhatsApp y Tinder. Encima no me ha llamado en oculto. Un mal rollo... ¿Esto qué es? ¿Un sugar daddy o...? No lo sé", deja caer.

