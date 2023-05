Tiene que poner su número de teléfono en un impreso y lo que escribe le convierte en leyenda

Rellenar formularios e impresos es algo que todos que tenemos que hacer alguna vez al año para los trámites más variados. Y, más allá de lo tedioso que suele ser, habitualmente no es una tarea que requiera una especial pericia.

Basta con saberse los datos básicos de uno mismo (nombre y apellidos, teléfono, dirección, edad) para salir airoso de ese trance.

Pero no siempre lo que parece sencillo acaba siéndolo. Si no, que se lo digan a la persona que trató de rellenar un impreso que ha publicado en Twitter el usuario @carlosclavijo22 junto al mensaje: "La gente que no entiende los impresos, esa gente…😂".

En la imagen se ve un formulario habitual en el que, entre otras cosas, hay que apuntar el número de teléfono. ¿El problema? En la hoja ponía simplemente "teléfono" y la persona que tenía que completarlo se hizo un lío... hasta el punto de que, en vez de escribir el número, puso el modelo de su terminal: un Samsung S3.

