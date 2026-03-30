Una española en Alemania va a un hostal y lo que le ocurre en recepción se ha visto ya más de 2,5 millones de veces
"Patidifusa me quedé".
Las historias de personas españolas que viven o se encuentran en el extranjero, ya sea por motivos laborales, personales o disfrutando de unas vacaciones, suelen tener una gran acogida en redes sociales.
Generalmente, estas historias suelen verse en plataformas como TikTok o Instagram, aunque también se viralizan en otras como X (la Twitter de toda la vida). Esto le ha pasado a la usuaria @magicalpixie_, una sevillana que vive en Alemania y que ha contado lo que le ha pasado al llegar a un hostal.
"Ayer cuando llegué al hostal, pedí mi habitación (en inglés), le doy mi DNI y me dice el chico '¡¡oh, española!!' y me dijo un par de palabras más en español que yo pensé 'bueno, se sabe las típicas palabras que todo el mundo sabe' y le continué hablando en inglés", ha comenzado relatando.
Sin embargo, ahí se llevó una agradable sorpresa: "Cuando veo que me responde en un perfecto español mi cara de sorpresa porque no me acostumbro a que alguien me hable en español aquí".
"Empieza a contarme el chico que es de Italia, que habla inglés, alemán, italiano, portugués, francés, español, y otro más que no me acuerdo. Patidifusa me quedé", ha señalado. Hasta ha hecho una reflexión sobre este caso: "Yo me sentía orgullosa de dominar bastante bien un segundo idioma (inglés) y estar aprendiendo un tercero (alemán), pero lo de este chico es otro nivel".
Un éxito mayúsculo
La historia de @magicalpixie_ se ha hecho viral en la red social con más de 2,5 millones de reproducciones siendo uno de los tuits más difundidos en todo el fin de semana. Además, también ha superado los 14.000 me gusta y ha dejado reacciones como estas:
- "Pocos trabajos más adecuados que ese para que una persona políglota aproveche sus conocimientos".
- "A mí me resulta curioso q en España le hables a un alemán en su idioma y lo tome como algo natural. Algunos si que se asombra, pero otros no".
- "Cuando ves que te responde fluido en español… plot twist total 😂 Ese momento en el que tú esforzándote en inglés y él perfectamente capaz de seguir en tu idioma. Pasa más de lo que parece en sitios turísticos".
- "Ese momento en el que descubres que podrías haber hablado en tu idioma todo el tiempo… y te das cuenta de cuánto asumimos en automático. A veces la barrera no es el idioma, es la costumbre".
- "Jajaja típico momento en el que tú sigues en inglés y la otra persona ya lista para cambiar a español..".