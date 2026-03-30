Una española en Alemania va a un hostal y lo que le ocurre en recepción se ha visto ya más de 2,5 millones de veces

Las historias de personas españolas que viven o se encuentran en el extranjero, ya sea por motivos laborales, personales o disfrutando de unas vacaciones, suelen tener una gran acogida en redes sociales.

Generalmente, estas historias suelen verse en plataformas como TikTok o Instagram, aunque también se viralizan en otras como X (la Twitter de toda la vida). Esto le ha pasado a la usuaria @magicalpixie_, una sevillana que vive en Alemania y que ha contado lo que le ha pasado al llegar a un hostal.

"Ayer cuando llegué al hostal, pedí mi habitación (en inglés), le doy mi DNI y me dice el chico '¡¡oh, española!!' y me dijo un par de palabras más en español que yo pensé 'bueno, se sabe las típicas palabras que todo el mundo sabe' y le continué hablando en inglés", ha comenzado relatando.

Sin embargo, ahí se llevó una agradable sorpresa: "Cuando veo que me responde en un perfecto español mi cara de sorpresa porque no me acostumbro a que alguien me hable en español aquí".

"Empieza a contarme el chico que es de Italia, que habla inglés, alemán, italiano, portugués, francés, español, y otro más que no me acuerdo. Patidifusa me quedé", ha señalado. Hasta ha hecho una reflexión sobre este caso: "Yo me sentía orgullosa de dominar bastante bien un segundo idioma (inglés) y estar aprendiendo un tercero (alemán), pero lo de este chico es otro nivel".

Un éxito mayúsculo

La historia de @magicalpixie_ se ha hecho viral en la red social con más de 2,5 millones de reproducciones siendo uno de los tuits más difundidos en todo el fin de semana. Además, también ha superado los 14.000 me gusta y ha dejado reacciones como estas: