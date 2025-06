Preguntan a Albert Pla si aboliría las herencias y lo que dice está dando mucho que hablar

El músico Albert Pla ha dejado una reflexión sobre las herencias y todo lo que significan a la hora de fomentar la desigualdad. Lo ha hecho durante su última intervención en el programa de la cadena Ser La cena de los idiotés, de Hora 25, que está dando mucho que hablar en las redes sociales.

"Yo renunciaría a la herencia. No sé vosotros en la edad que estáis, pero yo estoy en un edad en la que se mueren muchos padres de mis amigos y he aprendido a dividirlos en dos: los que decían que trabajaban y los que trabajaban", ha comenzado diciendo este artista catalán de 58.

Pla ha explicado que "los que decían que trabajaban era los que estaban esperando a llegar a esta edad para cobrar una herencia y ahora tienen una casa pequeña en Sabadell, un piso en Palamós o 100.000 euros a repartir con su hermano".

"Creo que esto es una injusticia y creo que hay gente no ha sido justa conmigo durante toda la vida. Yo invitándoles a cañas, ellos diciendo ahora tengo dinero, ahora no y era otro tipo de economía que he entendido ahora y que no debería ser así", ha opinado hablando de su situación personal.

Aimar Bretos le ha preguntado si abolirías el concepto de herencia para que nada pase de padres a hijos. "Sí, o al menos lo regularía muchísimo. Creo que es un principio político que si vas haciendo política, pero si existe esto dices para qué sirve que hagas política y repartas si sigue existiendo esta ley", ha sentenciado.

Entonces, la periodista Mamen Mendizábal ha aportado la información de que "la mayoría de los ricos en el mundo, y en España en concreto, según los últimos datos, vienen de las herencias y es la base de la desigualdad".

"No solo de los ricos, también de la clase media. Resulta que llegas a los 50 años, eres pobre y tus amigos son ricos por una cosa que encima han tenido callada toda la vida. No, tú tampoco entendías porque había épocas que tampoco trabajaban tanto, se enfadaban o no con sus padres y es porque era una relación económica", ha finalizado opinando Pla.

