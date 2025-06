Preguntan a Carlos Baute sobre su paso por 'MasterChef Celebrity' y deja bastante claro cómo lo vivió

El cantante Carlos Baute es para la industria musical española todo un símbolo. A lo largo de sus más de 20 años como cantante de éxito en nuestro país, el venezolano se ha mantenido en lo más alto del 'mundillo' y ha conseguido consolidarse como una de las figuras venezolanas más importantes en España a nivel mediático.

Recientemente concedió una entrevista a El Mundo en la que abordó diferentes temas y se pronunció de forma clara acerca de algunas cuestiones relacionadas tanto por su paso por MasterChef Celebrity, como por su vida profesional.

Al ser preguntado por algunas cuestiones relacionadas con el programa de Jordi, Samanta y Juan, el venezolano se mostró muy contento y aseguró tener un gran cariño de esta etapa, que le permitió convertirse en un AS de la cocina.

En este sentido, y al ser cuestionado acerca de qué le genera más estrés: si enfrentarse a una prueba de eliminación en el concurso de RTVE o tener que estrenar un disco, el cantante contestó muy contundente y sin dudar.

"Sin duda, MasterChef. Fue muy difícil y estresante. A mí la la música no me causa estrés, porque es lo mío, es lo que sé hacer. Lo complicado es lo que no sabes hacer", aseguró Baute, que a su vez confesó que pese a durar solo "tres semanas", fue una experiencia dura pero que le "abrió un mundo nuevo".

Así, confesó que uno de sus platos estrellas es el arroz, que sabe hacerlo "muy bien" y que el que mejor es el que hace "con pato, foie, espárragos", aunque aseguró que su momento clave para cocinar son "los fines de semana".