Preguntan a Cristina Castaño si le preocupa la sociedad que estamos dejando y ella responde hablando así de España

La actriz Cristina Castaño, famosa por sus papeles en series como La que se avecina y Toy Boy, ha concedido una entrevista al diario El Mundo para promocionar la serie de HBO Max Lume, que trata sobre los incendios forestales que se producen cada verano en Galicia.

Durante la conversación, la intérprete gallega ha sido preguntada por si le preocupa, ahora que va a ser madre, el mundo que está dejando la sociedad actual. "No. Me parece una visión alarmista. Creo que cualquier época es buena para traer un niño al mundo y que la actual no es peor que las anteriores", ha respondido.

"En España vivimos en una sociedad privilegiada, pero nos encanta decir que las cosas están peor de lo que están. Por supuesto que hay cosas que arreglar o que proteger, como la sanidad pública, pero si te vas a vivir a otros países ves lo bien que estamos aquí. Me preocuparía traer un niño al mundo en otros lugares, pero no en mi país. Aquí nadie me va a quitar la ilusión", ha sentenciado.

Además, Castaño también ha respondido a la pregunta de en qué guerras se compensa meterse. "Por ejemplo, la defensa del lugar de la mujer, en recuperar posiciones que hemos perdido durante tantos siglos, defender que la mujer tenga un lugar igualitario con respecto a la figura masculina. Esa es una guerra en la que vale la pena meterse", ha sentenciado ella.

Castaño ha añadido sobre este asunto que "hay una nueva realidad que tenemos que habitar todos y que para mucha gente supone una nueva posición". "Entonces, puedo entender que los hombres no sepan en algún momento cómo comportarse respecto a la mujer porque están muy acostumbrados a comportarse de una manera y vivimos una reeducación para todos", ha explicado.

Finalmente, la actriz ha añadido que "es una época de tránsito que tenemos por la que todos tenemos que pasar" y que por este motivo no culpa al hombre, ya que ha confesado que puede entender su incertidumbre ante esta nueva situación.

Eso sí, ha sido tajante afirmando que lo que no le gusta es que "crezcan posturas que pretenden retroceder 50 años en los derechos de la mujer". "Eso sí me preocupa", ha concluido.