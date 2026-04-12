Preguntan si España es un "país fallido" y Josef Ajram responde con tres datos contundentes

España se ha convertido en uno de los países de los que más se esta hablando a escala global tras la posición del gobierno español con respecto al conflicto internacional que actualmente mantiene a Oriente Próximo en vilo, con las potencias de Irán, Israel y Estados Unidos como principales actores.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ya ha cargado contra nuestro país en más de una ocasión, ha llegado a afirmar incluso que España está librando "una guerra diplomática" contra Israel y ha amenazado con que "pagará un precio inmediato" por ello. También ha anunciado la expulsión de los representantes españoles del organismo que se encarga del alto el fuego en Gaza.

Ante esta situación, la mayoría de opiniones se dividen en dos ramas principales. Los que creen que España se encuentra en el lado correcto de la historia y defienden el discurso y las acciones que el gobierno español está tomando en esta guerra. Y los que no.

En este sentido, el usuario @uricohenisrael, ha preguntado en la red social 'X (antes conocido como Twitter) si España "es un estado fallido" o no, en una publicación que acumula más de 6.000 respuestas y más de cinco millones de visualizaciones.

El deportista y empresario Josef Ajram ha sido uno de los que ha querido responder a la publicación, ofreciendo tres datos que para él demuestran si es, o no, un fracaso. En primer lugar, ha señalado la cifra de turistas que cada año visitan nuestro país, unos 85 millones, una cifra que concuerda con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

También ha mencionado la esperanza de vida, la cual tal y como ya recordó hace un par de días en el Foro European Pulse en Barcelona, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es, junto con las del resto de países de Europa, de las más altas a nivel global. De hecho, de los veinte países con mayor esperanza de vida del mundo, quince están en Europa.

Finalmente, el deportista ha querido hablar también del estilo de vida de los españoles, el cual, según él, es "referencia global". Con todo esto, el español ha terminado la publicación afirmando que "si eso es un fracaso tal vez quieras redifinir el éxito". La publicación, que ya lleva cerca de 200.000 reproducciones, cuenta con más de 7.000 'me gusta' y 400 comentarios.