Preguntan a Estopa que si son caprichosos y se dan lujos: su respuesta es para ponerles un monumento

Juan y José Muñoz, los Estopa, han sorprendido al periodista Carlos del Amor cuando éste les ha preguntado qué caprichos de estrellas de la música tienen.

En una entrevista en La matemática del espejo, de La 2, les ha preguntado: "25 años en lo más alto, 25 años de fama. ¿Son caprichosos los Estopa? ¿Se dan algún lujo? ¿Tienen alguna manía de estrella de la música? A pesar del éxito, de la fama... no se os ve como con una vida llena de lujos".

"Nos sentimos a gusto con pequeñas cosas, no necesitamos grandes artificios", ha empezado dejando claro José.

A su lado, su hermano ha subrayado: "Yo me he comprado una tele de 100 pulgadas. Bueno, 98. Joder, qué tele me he comprado. Claro, son caprichitos".

"Y tengo mis niñas. Mis niñas son la X Box y la Play y la Nintendo. Tengo todas. Y me siento ahí y mi hijo: 'Papá, déjame la consola ya'. 'Que no, hijo, que no, que no la dejo, que es mía'. Nos peleamos. De hecho, yo juego más que mi hijo", ha añadido.

"¿Pero eso son los lujos? ¿Los máximos lujos? ¿No hay extravagancia? ¿No vais de gira y pedís quiero tal en mi camerino?", ha insistido, sorprendido, Del Amor.

"No, no, no. No pedimos nada, Lo piden otros", ha dejado claro David Muñoz. Y su hermano ha sentenciado: "Mi último capricho ha sido un sofá de estos que das a un botoncito y se tira para atrás, te levanta los pies... ¡Unas siestas! ¡Ahí está la calidad de vida!"