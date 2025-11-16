Preguntan a Jaime Peñafiel por la princesa Leonor y acaba diciendo esto del futuro de la monarquía en España

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El periodista también ha usado unos términos sorprendentes para hablar de la reina Letizia.

Fotomontaje de Jaime Peñafiel y la princesa Leonor.

El periodista y escritor Jaime Peñafiel, que lleva varias décadas hablando y publicando libros sobre la Casa Real, ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha hablado en unos sorprendentes términos, nada habituales en él, sobre la reina Letizia y también sobre el futuro de la monarquía.

El autor de libros como Los tacones de Letizia, Los consuertes, Mis divorcios reales o Letizia y yo ha reconocido que han hablado de la reina siempre con una dureza y se ha deshecho en elogios.

En una entrevista con el periodista Martín Bianchi, le ha destacado que tenía una foto junto a la reina Letizia en su casa y le ha preguntado si no se lo pusieron nada fácil. "No se lo pusimos", ha reconocido.

"Sí. Fuimos muy duros con Letizia, la atacamos mucho por su familia y su pasado. En el fondo, la admiro", ha contado el periodista, antes de revelar que le gustaría hacer las paces con ella. "A mí me gusta estar reconciliado con todo el mundo", ha añadido.

"Le diría que no me tome a mal, que soy muy extrovertido, consecuencia de la admiración que le tengo. Ella ya debe saberlo. Le tengo profunda admiración porque tiene un mérito: pese a todo su bagaje, llegó a ser reina de España", ha explicado.

Pero Jaime Peñafiel también ha dejado un mensaje sobre el futuro de la monarquía. Aunque no le habían preguntado por ello directamente y sí sobre si le gustaría ver la proclamación de la princesa Leonor, ha dejado una réplica bastante llamativa.

"Leonor tiene 20 años. Su padre es un hombre joven, puede ser rey otros 20 años. Yo me pregunto a mí mismo: '¿Dentro de 20 años habrá monarquía?", ha cuestionado, antes de terminar dejando clara su postura. "Yo pienso que no. Pero no lo voy a ver", ha presagiado.

