Jaime Peñafiel revela cómo cree le han sentado a Letizia las memorias de Juan Carlos y le da un palo de propina

El experto en Casa Real Jaime Peñafiel, una persona cercana al rey Juan Carlos I desde hace más de 40 años, ha contado en una entrevista en plena calle cómo cree que le han sentado tanto a Felipe como a Letizia las memorias del emérito.

Juan Carlos, exiliado en Abu Dabi desde 2020, ha publicado Reconciliación, un libro de memorias que ha salido esta semana en Francia y que verá la luz en España el próximo mes de diciembre.

"Son bastante sinceras. Ha contado muchísimas cosas. A mí me ha sorprendido. Lo que ocurre, tengo que decirlo, el rey se ha portado muy mal con Carlos Herrera, que le hizo unas memorias y después no le permitió publicar".

Se ha sorprendido Peñafiel de que el rey emérito quisiese tanto a la reina Sofía ya que se le conocen varias amantes o "deslices" que dice él en estos 40 años de reinado. Sobre si las memorias le habrán sentado bien al rey Felipe y a la reina Letizia, Peñafiel ha sido tajante: "No, mal. A Letizia la pone a parir. De Letizia tiene razón. Ya somos dos, él y yo".

"Letizia odia a Don Juan Carlos"

De hecho, en una entrevista concedida a El HuffPost en 2022, Peñafiel afirmó: "Después la influencia mala de Letizia. Letizia manda mucho, como todas las mujeres en sus casas y Felipe que es una buena persona que ha estado enamorada de Letizia, imagino que hoy no. Letizia odia a Don Juan Carlos porque se opuso a esta boda".

Por último el experto en Casa Real ha afirmado que no le sorprende nada de lo que ha salido porque él sabe mucho más pero nunca lo va a contar. Ha querido responder también a Bárbara Rey, que ha dicho que si quiere hablar de amantes que saque la Espasa, y Peñafiel ha dicho de ella que "más vale que se calle".

Ha comentado Peñafiel que estas memorias no son apropiadas porque un rey no deberia hacerlas, que no sabe si habrá monarquía dentro de 15 años y ha comentado lo que Juan Carlos le dice a la autora del libro: "El rey se lo dice a la francesa. España es lo que es. España no es un país monárquico. Lo dice".