El cristalino alegato de un asistente al acto de Rufián: "Estamos nacionalizados, pero uno es inmigrante toda su vida"

Un hombre asiste al acto de Gabriel Rufián y deja una frase sobre la inmigración para enmarcar.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el diputado regional de Más Madrid, Emilio Delgado, han celebrado este miércoles un acto moderado por la analista política Sarah Santaolalla. Rufián ha presentado un proyecto de unidad de izquierdas con el objetivo de "ganar a Vox", ante el auge de la extrema derecha y los resultados electorales en Extremadura y Aragón.

Un mensaje importante del diputado: "No le pido a nadie que renuncie a sus siglas, solo pido orden, eficiencia y método provincia a provincia. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que representan lo mismo se presenten en el mismo sitio? La clave es a qué renunciamos. ¿De verdad vale la pena seguir compitiendo entre nosotros para ver quién es más puro?".

Al acto han asistido unas 500 personas y muchas de ellas no han podido entrar porque el foro se ha completado, y con creces. Entre ellos está un hombre que un día llegó a España siendo inmigrante, pero que ya se ha nacionalizado. Ante el micrófono de El HuffPost, ha respondido a por qué ha asistido a este coloquio de Rufián y Delgado.

Un inapelable alegato de un asistente

Este hombre, en poco menos de un minuto, ha dejado claro por qué ha ido a apoyar a Rufián y especialmente a la izquierda: "Es importantísima la unidad de la izquierda para poder buscar una forma de parar el radicalismo de la derecha: Vox y PP... ".

Y añade: "Por ESO estamos aquí, intentando apoyar a Rufián y todo lo que hay". Además, ha defendido que, a pesar de que personas como él son ciudadanos españoles, la posición de los inmigrantes dentro de la sociedad española les lleva a "apoyar siempre a la izquierda".

"Ha sido la izquierda la que ha favorecido siempre a una minoría de los inmigrantes que somos. Desde luego, ya estamos nacionalizados, pero seguimos siendo inmigrantes", ha afirmado.

Y remata con una frase de importante reflexión: "Uno es inmigrante toda su vida".

Los asistentes opinan de Rufián

Por los micrófonos de El HuffPost algunos asistentes no solo han respondido a por qué han acudido al acto, sino que también han definido a Rufián. Una joven alega que el diputado de ERC es "de los pocos políticos que realmente dicen las cosas como las piensa, no tiene pelos en la lengua, habla con la verdad por delante y ESO es lo que se necesita".

Un hombre daba una lección a aquellos españoles que ven con buenos ojos la etapa del franquismo (incluso sin haberla vivido): "Escucho a oradores como Rufián, que promete, me recuerda a Rafael Alberti y Azaña. Recomiendo a los jóvenes que los escuchen y aprenderán que con Franco no se vivía mejor".