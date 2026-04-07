Preguntan a Rossy de Palma por las críticas a Rosalía y acaba haciendo una descripción de ella implacable

La icónica actriz Rossy de Palma, conocida como una de las "chicas Almodóvar", ha sido preguntada por Rosalía, la cantante que está en boca de todos desde hace un buen tiempo, más aún desde que sacara el álbum Lux.

Recientemente ha terminado su paso por Madrid tras varios shows en el Movistar Arena, que han sido un rotundo éxito y que ha contado con muchas figuras importantes del mundo de la música y del cine como Leiva, Amaral, Carmen Machi, Pedro Almodóvar, entre otros.

En las redes sociales, como siempre acostumbra, han surgido algunas críticas alegando que el escenario de los conciertos ha sido "cutre", pero que ha sido desmentido absolutamente por los que acudieron al evento, incluyendo las propias personalidades famosas. Hace un mes la catalana abrió debate por creer que se debe separar la obra del artista, poniendo de ejemplo al pintor español Pablo Picasso.

"Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe... A lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra. ¿Hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? A no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona, ¿quién soy yo para juzgar?", comentó Rosalía.

Una implacable descripción de Rosalía

En este sentido, Rossy de Palma ha estado implacable cuando le han preguntado en el photocall de Calvin Klein, justo antes de que arrancara el concierto en el Movistar Arena. "Yo creo que los artistas, todas estas polémicas y todas estas cosas que se han creado también en torno a ella... Tú puedes juzgar a un artista como artista, yo no tiendo a juzgar a nadie y a un ser humano por las cosas que haya hecho mal", ha comentado.

"Que luego en lo humano, pues alguna vez algunos artistas hayan podido ser reprochables, pues es así... Pero el arte es una cosa y el ser humano es otra. El ser humano cuando vehicula arte maravilloso, siempre es para bien", ha defendido.

También ha hecho de ella una descripción impecable: "Es una maravilla, yo ya tuve el honor de estar en El Mal Querer y que me llamara y me pidiera unas palabras. Ahí he quedado ya para esa obra de arte. Desde Los Ángeles la seguía mucho y estoy muy orgullosa de todo lo que hace y me encanta".

Y ha rematado: "Ella es ilimitable".