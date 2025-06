Preguntan a Santiago Segura a quién votó en las elecciones y se pone más serio que nunca para responder

Santiago Segura está de promoción de su Padre no hay más que uno 5. El actor y director ha estado en el podcast de Ac2ality y le han hecho la clásica pregunta de a quién votó en las últimas elecciones.

"Vale, tú haces la pregunta y yo hago así. Sale mi cara", ha dicho Segura sin mover la cara. Desde el programa le han dicho que "es la pregunta estrella" y que "ha respondido todo el mundo".

"Todo el mundo pero yo no soy todo el mundo. Yo soy yo, Santiago Segura y como el voto es secreto será por algo", ha empezado diciendo. Ha confesado que sí votó: "Por desgracia sí, porque me siento obligado democráticamente a votar".

También ha contado que vota "depende de cómo me levante esa mañana". Justo ahí se ha puesto serio y ha respondido: "Dije esta frase hace tiempo y cada vez es más cierta. No pertenezco a ningún partido político ni a ningún equipo de fútbol porque ya me defraudo yo solo".

"Imagínate qué cara se le pone a la gente que vota a un partido que luego hace lo contrario de lo que ha dicho. Es muy doloroso y casi siempre pasa eso y es terrible. Tienes un programa, me has vendido la moto, yo te voto, respeta eso por lo menos. Hazme ese favor, respeta eso por lo menos", ha explicado.

Para acabar ha señalado que "votar es deprimente" porque se vote a quien se vote "sales defraudado".