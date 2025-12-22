Vicente Vallés ve los datos de Extremadura y tiene un mensaje para Moncloa y otro para el PP que no le gustará a ninguno

Las elecciones de Extremadura han podido con todo, incluso con la Lotería de Navidad. En un 22 de diciembre, fecha tradicionalmente reservada casi en exclusividad a hablar de 'el Gordo', las pedreas y la salud, la política ha vuelto a colarse. Esta vez por el resultado de las elecciones anticipadas extremeñas.

El PP de María Guardiola ganó con claridad, pero sin llegar a la ansiada mayoría absoluta y dependerá de Vox, el partido que más crece. Entre medias, el hundimiento de un PSOE que ha acabado 'desangrándose' en las urnas al perder 10 escaños. Su ya exlíder, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitido del cargo (no del acta) un día después. En el seno del partido ya hay quien se plantea una posible abstención para que el PP no dependa de Vox.

Y todo esto, entre "escenas" a uno y otro lado del espectro político, como ha analizado Vicente Vallés en el informativo de Antena 3 Noticias de este lunes, incluido en partidos que "no se han atrevido a presentarse, como Sumar". El periodista ha dedicado buena parte del espacio a lo ocurrido en la región, donde "el desastroso resultado del PSOE ha abierto una crisis inédita" en su antiguo bastión.

Vallés afirma que el PSOE es consciente de que se trata "de algo más que un 'mal resultado', aunque Moncloa intenta que no se vea como una enmienda al proyecto de Pedro Sánchez". Por ello, el periodista de Antena 3 se sorprende de que "en el PSOE tratan de hacer ver que no pasa nada" y que "nada de esto tiene que ver con Pedro Sánchez... pese a su implicación personal en la campaña".

Al presidente del Gobierno le ha afeado, también, su 'silencio' 24 horas después y tras una comparecencia "sin preguntas ni periodistas" en la que se ha limitado a anunciar cambios en el Ejecutivo.

El análisis de Vicente Vallés dista mucho de ser benevolente con el partido ganador de las elecciones extremeñas. Porque para él, en el PP están "escenificado una euforia que en realidad no sienten". Básicamente, prosigue, porque "su victoria no va a evitarles una dificil negociacion con Vox, lo que Guardiola quería evitar al adelantar".

"Feijóo ya asume que tendrá que llegar a acuerdos con los de Abascal y ha dejado caer a Guardiola que asuma la nueva proporcionalidad; es decir, que asuma que Vox existe", ha continuado Vallés, sin dejar de reseñar que en Génova "exageran una victoria evidente pero lejos de sus expectativas".