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La CNMC advierte: la interconexión eléctrica de España con Francia sigue "lejos del objetivo del 15%" fijado por la UE y esa debilidad fue uno de los factores del apagón del 28A
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La CNMC advierte: la interconexión eléctrica de España con Francia sigue "lejos del objetivo del 15%" fijado por la UE y esa debilidad fue uno de los factores del apagón del 28A

"La constitución de un mercado interior de la energía completamente integrado exige la existencia de sistemas eléctricos adecuadamente interconectados", recuerdan desde el regulador.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Una torre eléctricaEUROPA PRESS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado este jueves un informe en el que ha emitido una serie de recomendaciones para reforzar la eficiencia y resiliencia del sistema eléctrico español a raíz del apagón nacional ocurrido el 28 de abril de 2025.

Tal y como se explica en una nota de prensa, el organismo regulador aconseja (basándose en las conclusiones extraídas de la investigación de ese incidente) "implementar medidas que mitiguen los cambios bruscos de tensión y que refuercen la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes".

Además, "se recomienda avanzar en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad".

En ese sentido, en el propio informe se recuerda que "la constitución de un mercado interior de la energía completamente integrado exige la existencia de sistemas eléctricos adecuadamente interconectados".

Sin embargo, la realidad es que "la interconexión eléctrica entre España y Francia sigue siendo muy limitada y se encuentra aún lejos del objetivo del 10% y más aún del 15% fijado en el marco del paquete Fit for 55", destacan desde la CNMC.

"La limitada interconexión con Francia sigue siendo un obstáculo relevante"

La conclusión a la que ha llegado el regulador en ese aspecto es que "aunque España ha avanzado en la adopción de los mercados europeos de balance, la limitada interconexión con Francia sigue siendo un obstáculo relevante".

"Sin un refuerzo de estas infraestructuras, la integración de los mercados europeos de balance no consigue alcanzar los objetivos de competencia y seguridad perseguidos. A nivel europeo, no se dispone de las herramientas suficientes para solventar la deficiencia de interconexión física, lo que amenaza la funcionalidad del mercado integrado", se añade en el informe.

Ese problema, resaltan desde la CNMC, debe ser solucionado para reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico español.

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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