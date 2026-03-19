Los economistas europeos coinciden: la guerra en Oriente Medio puede obligar a los Gobiernos a elegir entre subvencionar la energía o recortar servicios públicos

La guerra en Irán y su extensión en buena parte de Oriente Medio dispara el riesgo a una crisis de largo efecto. Y ese escenario abre otro hasta ahora no contemplado: una creciente presión fiscal sobre los fondos públicos.

Como explica The New York Times con analistas internacionales, los gobiernos de buena parte del mundo ya están enfrentándose a lo que llaman un 'dilema complejo'. O gastar más para amortiguar el aumento de los costes de vida de los ciudadanos (transporte, electricidad, alimentación) a costa de enfrentarse a la "ira" de los inversores de deuda o bien elegir la disciplina fiscal y 'meterle la tijera' a determinadas partidas sociales.

La primera opción inquieta especialmente a aquellos gobiernos con alto nivel de deuda, que tienen enfrente a los acreedores internacionales inquietos. Lo están, prosigue The New York Times, por unas finanzas públicas mermadas por el gasto militar, los servicios públicos esenciales, el envejecimiento de la población y las inversiones en infraestructura. Factores a los que se suma la aún latente crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

La elección es obligada, prosigue el artículo, para todos los países, pero hay zonas especialmente afectadas donde se sentirá con más fuerza. Se trata de los países de Europa y de Asia, por su mayor dependencia del petróleo y el gas importados, ante lo que la inflación puede golpear duramente.

"El margen fiscal es importante, pero la presión política es un factor mucho más determinante", apunta Angel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, un grupo de investigación.

Admite que "el umbral para actuar es mucho más bajo porque los precios se han convertido en un tema sumamente polémico para los votantes", principalmente por la crisis inflacionaria de los últimos años. Desde el movimiento inicial de EEUU e Israel contra Irán, esa crisis de precios ha vuelto al primer plano con alzas clave en el petróleo y por ende en los combustibles de los automóviles, entre otros efectos.

Algunos países ya se han movido con rapidez para paliar el golpe a los hogares. Por ejemplo, Portugal, que ya ha bajado los impuestos al diésel, o Grecia, que ha limitado el margen de beneficio de las empresas de combustibles y determinados productos alimenticios.

A la espera de que el Gobierno español presente su plan este viernes, fuera de Europa también hay movimientos. En Corea del Sur, por ejemplo, el gobierno está considerando ampliar un programa de vales de energía para los hogares.