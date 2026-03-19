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Netanyahu se pasa al inglés para dirigirse a la prensa internacional y suelta la frase más buscada: "Lo primero es que estoy vivo"
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Netanyahu se pasa al inglés para dirigirse a la prensa internacional y suelta la frase más buscada: "Lo primero es que estoy vivo"

El primer ministro de Israel ha comparecido para dar cuenta de la ofensiva contra Irán y de paso para acallar los rumores sobre su salud y calificar de "fake news" la ola de comentarios acerca de su estado.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Benjamin Netanyahu aparece en la sala de prensa para confirmar que está "vivo"
Benjamin Netanyahu aparece en la sala de prensa para confirmar que está "vivo"EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL

Benjamin Netanyahu está "vivo". El primer ministro de Israel ha comparecido este jueves tras días de ausencia mediática y de incesante ruido sobre su estado de salud y un caudal de vídeos falsos para poner en duda su supervivencia. Ha sido él mismo quien ha despejado cualquier rumor.

Se esperaba su comparecencia casi como una prueba de vida, pero el mandatario hebreo la ha aprovechado para dar cuenta primero del estado de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán tras 20 días de ataques. En materia bélica Netanyahu ha prometido que "queda trabajo por hacer, pero lo vamos a hacer", antes de detallar que el final no está lejos tras conseguir destruir el programa nuclear de Teherán y descabezar su régimen.

Pero luego de buena parte de su comparecencia en hebreo, ha atendido a las preguntas de la prensa internacional en un perfecto inglés. Y antes de entrar a otras cuestiones, ha querido mandar un mensaje claro y contundente aprovechando el ruido de estos últimos días.

"Lo primero de todo, solo quiero decir 'estoy vivo'... y todos ustedes son testigos", ha sentenciado en la frase más buscada de su comparecencia. "Ahora que he despachado esta tanda de noticias falsas, procedo a dar una actualización de la Operación Rugido del León", ha seguido de inmediato sin volver al asunto. 

De la operación conjunta entre EEUU e Israel ha querido dejar claro que su gobierno no presionó a Trump para iniciar los ataques y que únicamente Tel Aviv actuó por su cuenta en los bombardeos a la infraestructura de gas de South Pars. 

De forma retórica ha planteado "¿de verdad piensan que alguien puede decirle al presidente Trump lo que tiene que hacer?" antes de insistir en que aunque la coordinación entre ambos es excelente, "Trump es el líder e Israel es un aliado".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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