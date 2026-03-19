Netanyahu se pasa al inglés para dirigirse a la prensa internacional y suelta la frase más buscada: "Lo primero es que estoy vivo"

Benjamin Netanyahu está "vivo". El primer ministro de Israel ha comparecido este jueves tras días de ausencia mediática y de incesante ruido sobre su estado de salud y un caudal de vídeos falsos para poner en duda su supervivencia. Ha sido él mismo quien ha despejado cualquier rumor.

Se esperaba su comparecencia casi como una prueba de vida, pero el mandatario hebreo la ha aprovechado para dar cuenta primero del estado de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán tras 20 días de ataques. En materia bélica Netanyahu ha prometido que "queda trabajo por hacer, pero lo vamos a hacer", antes de detallar que el final no está lejos tras conseguir destruir el programa nuclear de Teherán y descabezar su régimen.

Pero luego de buena parte de su comparecencia en hebreo, ha atendido a las preguntas de la prensa internacional en un perfecto inglés. Y antes de entrar a otras cuestiones, ha querido mandar un mensaje claro y contundente aprovechando el ruido de estos últimos días.

"Lo primero de todo, solo quiero decir 'estoy vivo'... y todos ustedes son testigos", ha sentenciado en la frase más buscada de su comparecencia. "Ahora que he despachado esta tanda de noticias falsas, procedo a dar una actualización de la Operación Rugido del León", ha seguido de inmediato sin volver al asunto.

De la operación conjunta entre EEUU e Israel ha querido dejar claro que su gobierno no presionó a Trump para iniciar los ataques y que únicamente Tel Aviv actuó por su cuenta en los bombardeos a la infraestructura de gas de South Pars.

De forma retórica ha planteado "¿de verdad piensan que alguien puede decirle al presidente Trump lo que tiene que hacer?" antes de insistir en que aunque la coordinación entre ambos es excelente, "Trump es el líder e Israel es un aliado".