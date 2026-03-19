Los grandes chefs españoles coinciden: la hostelería ha perdido 70.000 trabajadores desde la pandemia y hay un motivo que el sector lleva años sin querer reconocer

El sector de la hostelería lleva años, concretamente desde la pandemia, sufriendo una auténtica sangría en lo que a número de trabajadores se refiere. Los datos de Comisiones Obreras apuntan que a comienzos de 2023 habían dejado la hostelería 70.000 empleados.

El motivo principal, aunque desde dentro del sector hay quienes se niegan a reconocerlo, son las malas condiciones laborales que con carácter general ofrece la profesión: jornadas interminables y salarios muy bajos.

En un reportaje publicado en El País, varios chefs españoles han señalado que el sector de la hostelería debería mejorar lo que se les ofrece a los empleados (tanto en sueldo como en conciliación) para captar nuevos profesionales.

Andoni Luis Aduriz, propietario del restaurante Mugaritz, en Errenteria (Gipuzkoa), ha expresado al respecto que es fundamental ofrecerles a los trabajadores entornos en los que puedan desarrollarse tanto profesional como personalmente.

"Yo le digo a toda la gente que trabaja conmigo que, si un trabajo solo te da un sueldo a final de mes, te está haciendo esclavo; y de lo que se trata es de crecer. El trabajo te tiene que dar muchas más cosas", ha subrayado Andoni Luis Aduriz, quien ha identificado como algunos de esos elementos "la conciliación y un salario atractivo".

"Hacemos que el puesto de trabajo sea lo más idílico posible"

Ese es el camino que ha adoptado Juan Carlos García, dueño del restaurante Vandelvira, en Baeza (Jaén). Ha decidido mejorar las condiciones laborales de su plantilla para intentar que estén lo más a gusto posible.

"He hecho lo que siempre he visto hacer a mis padres: hacerles sentir como en casa, darles todas las facilidades. Hemos mejorado la comida, hacemos que el puesto de trabajo sea lo más idílico posible", ha expresado Juan Carlos García.

Por su parte, los hermanos Padrón, Juan Carlos y Jonathan, quienes cuentan con los restaurantes El Rincón de Juan Carlos y Poemas by Hermanos Padrón, ambos en Tenerife, han optado por cerrar los fines de semana para mejorar la conciliación de sus trabajadores.

"Tenemos un equipo muy joven y pequeño, y agradecen que cerremos los fines de semana porque eso les permite poder hacer otras cosas. El personal es casi como familia y queremos trabajar en una armonía perfecta. No queremos la típica relación de jefe y empleado", han destacado.