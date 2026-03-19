El litro de diésel ha subido un 31% en menos de tres semanas por la guerra de Irán: ya hay 477 gasolineras que cobran por encima de los 2 euros

Cada día más caros. Los combustibles no deján de darle una mala noticia a los conductores en toda España (y buena parte del extranjero) como reflejo del alza del precio del petróleo por la guerra en Irán.

Desde comienzos de marzo, tanto la gasolina como el gasoil han disparado sus precios hasta situarse en máximos históricos en muchos meses. Especialmente en el caso del diésel, que ha subido un 31% de media en apenas tres semanas, lo que dura la ofensiva de EEUU e Israel contra el régimen de Teherán.

Para los conductores de coches diésel, las malas noticias son aún peores, porque son multitud las gasolineras donde este tipo de combustible ya supera los dos euros por litro. Casi 500 estaciones de servicio han superado esta 'barrera psicológica', aunque con aún más las que están a punto de llegar a esa temida cifra.

Sevilla, el caso más sangrante

La Cadena SER detalla que son seis las provincias donde más visible es este encarecimiento. Se trata de Baleares, Badajoz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla... que se lleva la palma por encontrarse en su geografía el diésel más caro de toda España en una gasolinera, a 2'30 euros el litro.

En paralelo a la subida de los combustibles llegan las quejas de los conductores, que alzan sus voces junto a asociaciones de consumidores por haber vivido la subida de precios desde el día 1 de la guerra.

El problema, alegan, es que la subida inmediata de gasolina y gasoil afectó incluso a los millones de barriles de petróleo comprados tiempo atrás a precios muy bajos y que las gasolineras procesaron y almacenaron.

Es decir, que los combustibles que vendieron mucho más caros el 1 de marzo que el 28 de febrero se pagaron a costes muy inferiores semanas y días atrás, lo que dispara el margen de beneficio de las empresas... a costa del bolsillo de millones de consumidores, aún a la espera de las medidas que pueda anunciar el Gobierno este viernes para paliar los efectos más inmediatos.