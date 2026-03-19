El extorero Julián Maestro va a operarse de una hernia y se la cancelan por la huelga: "Menos mal que he preguntado"

El extorero Julián Maestro y escritor del libro El Refugio de mis sentimientos ha publicado un vídeo en el que cuenta lo que le ha pasado en un hospital público en el que tenía una cita para operarse de una hernia umbilical que se ha tenido que cancelar por la huelga actual. Su queja no llega por la propia huelga, sino por cómo se ha enterado de que no iba a operarse.

En un vídeo publicado en su perfil oficial de TiktoK (@Julian.maestro) ha mostrado su indignación, nada más salir del centro sanitario: "Salgo ahora mismo del hospital y esto es vergonzoso. Resulta que tenía programada una operación hoy de una hernia umbilical".

Ha enseñado el papel para justificar que estaba diciendo la verdad. Esperó durante una hora hasta que se cansó y fue a preguntar cuándo iba a ser operado: "Estamos esperando una hora, me ha dado por ir a preguntar qué pasa, que no me avisaban, y me ha comentado la enfermera: un momento, que pregunto".

Operación cancelada por la huelga

Revela la respuesta que finalmente le dieron en el hospital: "Que como andan en huelga, que no me operan".

"¿Y me tienen aquí esperando una hora? Y porque me ha dado por preguntar, si no, ¿cuánto tiempo habría estado yo ahí esperando a que me digan que no me operaban? Es de vergüenza, es vergonzoso", ha defendido.

Su hija le aconsejó no publicar un vídeo al respecto porque "no vale para nada", pero ha pronunciado que "me da mucha rabia", sobre todo por la preocupación que tenía por la noche. "Toda la noche preocupado, porque una operación es una operación, por sencilla que sea: sin desayunar, sin comer...".

La queja es por no avisar, no por la huelga

Ha insistido: "Porque hemos preguntado, que si no, todavía estamos esperando a que baje el cirujano a decir que no, a la hora que hubiera querido bajar". La queja del extorero no va en contra de la huelga, sino de que no le hayan avisado antes para no tener que acudir al hospital, esperar una hora y descubrir mágicamente que su cita no se va a llevar a cabo.

Las reacciones han surgido al instante con diferentes perspectivas de lo que "está mal".

Según la usuaria Mercedes Rodríguez "le tenían que haber avisado antes, con tiempo, pero así tenemos las cosas en España". Otra usuaria le ha explicado por qué ha pasado: "No hay ninguna norma que obligue a avisar que vas a hacer huelga, eso se ve el día del evento y no hay protocolo legal para avisar en ninguna empresa. Es un derecho fundamental el derecho a la huelga".