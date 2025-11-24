Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Prueba la novedad de Lidl apta para los más chocolateros a casi 4 euros: "Una bomba calórica"
Prueba la novedad de Lidl apta para los más chocolateros a casi 4 euros: "Una bomba calórica"

Aunque es una bomba calórica.

Juan De Codina
Un supermercado de Lidl en una imagen de archivo.
Un supermercado de Lidl en una imagen de archivo.Michael Nguyen (Getty Images)

Yara y Juan son una pareja de creadores de contenido que se hacen llamas en redes sociales como @Munchydos_yt, acumulando más de 11.000 seguidores en YouTube, donde ya advierten de que "ser fitness" no te obliga a perderte "lo mejor de la vida".

Les ha llamado la atención una de las novedades del supermercado Lidl, a la cual ya destacan como "una bomba calórica", aunque gustará mucho, según dicen, a los que les encante el chocolate. 

"¿Te gusta el chocolate? Pues atento a esta novedad de Lidl: crema de avellanas, cacao y pistacho. ¿Estará buena?", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 60.000 visitas en apenas 24 horas.

"Es como la típica Nocilla dúo que tiene una parte de cacao y la otra parte de avellanas y pistachos y cuesta 3,99 euros. Es bastante caro", han opinado justo después. A pesar de que en el momento en el que grababan hacía bastante frío, la han notado muy, muy líquida. "Eso denota que tiene una cantidad de grasa importante", han contado.

"Está increíble, pero..."

Para ellos, tal y como han comprobado, no es sano. "Sabe a la típica crema de cacao de marca blanca", han opinado respecto a la parte del cacao. Por otro lado, la parte de los frutos secos les ha gustado mucho mejor: "Sí que me sabe a pistacho un poco".

"Vamos a probarlo mezclado, que creo que al final es la gracia de este tipo de salsas", han detallado. Finalmente, sorpresa, la mezcla les ha cambiado mucho sobre la opinión final del sabor: "Mezclada está mucho mejor, mejora mucho, se mezcla la parte dulce con la parte amarga del cacao".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Han concluido que "está increíble, pero esto no deja de ser una bomba calórica que no te imaginas, pero como está muy buena le damos cuatro estrellas de cinco".

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 