Prueba toda la carta del restaurante de un chef que trabajó con Dabiz Muñoz: "Precio de street food"

El popular creador de contenido gastronómico Noel Horcajada—@noelhorcajadaa en TikTok— ha publicado un vídeo en el que sale probando la comida del restaurante Gustoo—situado en el Mercado de San Antón de Madrid—, cuyo chef trabajó con Dabiz Muñoz hace ya un tiempo.

A pesar del poco sitio que hay para sentarse, al tratarse de un mercado, ha tenido la oportunidad de probar toda la carta y, sabores aparte, ha alucinado por el precio final, por eso lo ha definido como "comida de estrella Michelin a precio de street food".

Si hay un plato que le ha gustado más que cualquiera de la carta, ha sido una versión de las patatas bravas: "Emula como si fuese un gnocchi, porque tiene esa textura, no termina de ser patata, queda con una mayonesa como de regaliz... Guau, me encantan los sabores de las especias, el frescor que tiene...".

El siguiente plato ha sido hecho a partir de nueve elaboraciones de puerro y, tras partirlo y comérselo como "un taquito", ha sentenciado que ha comido en restaurantes de estrella Michelin con menos elaboración que ese mismo plato.

Por si fuera poco, uno de sus favoritos ha sido precisamente el más contundente de la carta, un bao de pollo al estilo coreano. "Me gusta el pan porque es como un pan chino frito, me encanta, está dulce, picante y fresco. Me encantaría probar un plato de este pollo solo, está muy bueno", ha opinado.

Los encurtidos han sido, sin duda, un extra. "Hemos pedido toda la carta y un plato repetido", ha revelado. Finalmente, ha comentado el precio, que ha sido lo que más le ha llamado la atención, así como a sus seguidores: 83 euros. "Punto importante: es un genio de los encurtidos, de hecho, nos ha dicho que a pesar de haber comido tanto y que todo lleve tantas salsas, nos va a sentar bien en el estómago".