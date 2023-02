Publica un vídeo imitando a un funcionario de la Seguridad Social y todos coinciden en lo mismo

El usuario de TikTok @canariensis0, una cuenta dedicada a "exagerar la realidad", ha publicado un vídeo imitando a un funcionario público en España. En concreto, uno de la Seguridad Social.

La semejanza con lo que viven los ciudadanos es tal para los usuarios que ha recopilado en menos de 24 horas más de 16.000 'me gusta', casi 300.000 visualizaciones y miles de comentarios asegurando que refleja "la realidad".

Por lo general, los empleados públicos no gozan de una fama especialmente buena. En este caso, además, el internauta pone el acento en los trabajadores de la Seguridad Social, dando a entender que son bordes o vagos, una opinión con la que han coincidido muchos otros usuarios de TikTok.

De hecho, se cuentan por cientos los comentarios que aseguran que el vídeo refleja "la triste realidad" en España. Muchos también se quejan de que, cuando pides cita previa, te la dan para meses después. La mayoría, además, asegura que la organización, en general, es un "caos".

En este caso, el internauta crítica la irónica "amabilidad" de los funcionarios, refiriéndose a que la atención que dan deja mucho que desear.

Tras dar los "buenos días", esta es la supuesta primera contestación de una funcionaria, que va acompaña, además, de un tono desagradable: "¿Qué quiere? ¿Tiene cita previa? (...) Da igual que no haya nadie. Te estoy diciendo que si tienes cita previa (...) ¿Qué parte de cita previa tú no has entendido?".

"Pero si no tenéis trabajo", insiste en varias ocasiones la ciudadana con el objetivo de que el trabajador pueda atenderle a pesar de no haber concertado una reunión. "Después de un mes y medio", como indica el vídeo, esta acude de nuevo al lugar tras solicitar una cita previa.

Mientras la funcionaria habla con su compañera de al lado sobre asuntos ajenos al trabajo, se escucha a una persona dar, de nuevo, los "buenos días", y así empieza la conversación: "Tengo cita. Me toca en esta mesa. No sé si estás ocupada o puedo sentarme".

Insistiendo en el supuesto tono desagradable de la empleada, le responde así: "¿Qué quiere? (...) Si ves que no hay nadie, te tienes que acercar (...) Si estoy hablando, espera que termine, un poco de educación. A ver, ¿qué quieres?".

Ella le explica el trámite que quiere hacer y, después de darle sus datos personales para llevar a cabo la gestión, le dice que le falta un documento. Después de volver a pedir cita y añadir el informe que faltaba, le vuelve a decir que falta otro diferente, por lo que la ciudadana se queja reprochando la falta de información en cada visita.

Todo el vídeo, en general, se desarrolla con esta actitud, debido a que la intención del internauta es reflejar que los trabajadores públicos de la Seguridad Social no tienen una buena actitud con el público. Por eso, en los comentarios no se deja de leer que, aunque "parece un chiste", la publicación muestra "la triste realidad".