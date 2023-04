Un químico se ve obligado a demostrar si los Doritos llevan 'matarratas' como aditivo

El usuario de TikTok @breakingvlad se ha visto obligado a responder para despejar las dudas de sus seguidores ante un vídeo que ha estado circulando en la red social sobre los Doritos.

"Me habéis etiquetado en este vídeo donde este chico dice literalmente que los Doritos llevan matarratas y su justificación es básicamente que llevan cloruro de potasio", ha explicado el químico al comienzo de la publicación. Tras esto, ha afirmado que, "aunque sí son comida basura y no deberías de comerlos, aquí está tu químico de cabecera para explicarte por qué el cloruro de potasio no es el problema".

Así, ha contado que el creador del bulo comienza diciendo, en primer lugar, "que tiene efectos negativos para la salud, como efectos de vómitos, diarrea, malestares...". "Pero el máximo impacto llega cuando dice que el cloruro de potasio forma parte de la inyección letal, que en esta se utiliza para inducir el paro cardíaco, lo cual es cierto", ha señalado.

Sin embargo, ha resaltado que no se puede comparar "el efecto que causa una sustancia que se ingiere por vía oral con otra que te inyectan directamente en vena".

"Por otro lado, las cantidades que tienen los Doritos de cloruro de potasio son ínfimas. Teniendo en cuenta que cada 100 gamos de Doritos tienen unos 60 miligramos de potasio, según su información nutricional, tendrías que comer más de 124 kilos del tirón de Doritos, y sin orinar ni sudar por el camino, porque el potasio se elimina del organismo por esta vía, para llegar a la dosis letal por vía oral", ha agregado.

De esta forma, "con estas cantidades de Doritos el menor de los problema sería el cloruro de potasio". "Estarías metiendo en tu cuerpo 32 kilos de grasas y casi 3 kilos de azúcar, por no hablar de las 618.000 kilocalorías", ha resaltado.

"O sea, que no nos asustemos tanto por ese cloruro de potasio", ha pedido. Y ha concluido: "Si quisiéramos preparar una inyección letal a base de Doritos, tendríamos que comprimir 332 Doritos dentro de una jeringa de unos 10 mililitros para tener la cantidad suficiente de potasio para generar el paro cardíaco a través de una inyección".